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Srpska lista poručila je da hapšenje devetorice Srba u selima Ibarskog Kolašina predstavlja nastavak sistematskog pritiska na srpski narod na severu Kosova i tražila da uhapšenima budu obezbeđena sva prava, kao i da međunarodne misije prate postupanje policije i pravosudnih institucija.

- Jutrošnja brutalna akcija Kurtijeve policije u selima Ibarskog Kolašina i hapšenje devetorice Srba ponovo je unela strah, nemir i neizvesnost među srpski narod na severu Kosova i Metohije. Desetine do zuba naoružanih albanskih policajaca uz razbijanje vrata, uništavanje privatne imovine i zastrašivanje desetina porodica ovog nedeljnog jutra uzdrmalo je svakog Srbina - navodi se u saopštenju Srpske liste.

Napominju da nije u pitanju pravni postupak uz puno poštovanje pretpostavke nevinosti i prava na odbranu, već, "odmazda i Kurtijev način za progon Srba".

- Činjenica je da su Srbi u Zubinom Potoku poslednjih meseci pod užasnim terorom koji podseća na okupaciju. Nema sumnje da ove akcije Kurtijevog režima koji podržava blokadere u Srbiji, predstavljaju nastavak sistematskog pritiska na Srbe u Ibarskom Kolašinu i da njihova posledica, bez obzira na obrazloženja koja stižu iz Prištine, jeste stvaranje atmosfere straha i nesigurnosti sa ciljem da se srpskom narodu život na njegovim vekovnim ognjištima učini nepodnošljivim - ukazuje Srpska lista.

Kurir Politika

Posebno, kažu, zabrinjava činjenica da se teške optužbe iz perioda od pre više od dve i po decenije iznose u atmosferi masovnih policijskih akcija, dok javnosti istovremeno nisu predočeni konkretni dokazi koji bi opravdali ovakvo postupanje prema čitavim porodicama i lokalnim zajednicama.

- Pravda se ne deli dugim cevima, upadima u srpske domove i kolektivnim zastrašivanjem čitavog jednog naroda. Pravda podrazumeva dokaze, nezavisan postupak, pravo na branioca, pretpostavku nevinosti i jednaka pravila za sve - poručuje Srpska lista.

Ta stranka zato zahteva da uhapšenima bez odlaganja budu obezbeđena sva prava koja im pripadaju, nesmetan kontakt sa advokatima i porodicama i postupak oslobođen političkog pritiska.

Od predstavnika međunarodne zajednice, Kfora, Euleksa i drugih relevantnih misija Srpska lista ocekuje da pažljivo prate postupanje institucija i spreče svaku zloupotrebu policijskih i pravosudnih mehanizama u političke svrhe.

- Srpski narod u Ibarskom Kolašinu ima pravo da živi slobodno i bez straha da će svako novo jutro doneti novi upad, pretres ili hapšenje. Srpska lista će insistirati na poštovanju prava svakog uhapšenog i zahtevati odgovore na sva pitanja koja današnja akcija otvara - zaključili su iz Srpske liste.