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Nakon što je rano jutros u Zubinom Potoku uhapšeno devet osoba zbog sumnje da su počinili ratne zločine, oglasila se i Kancelarija za Kosovo i Metohiju, navodeći da je policijska akcija jutros oko šest sati sprovedena u selima Drijen, Kaludra, Velji breg, Crepulja, Ugljare.

- Sa ciljem da izvrši dodatni pritisak na Zubin Potok, protera i zastraši preostali srpski narod u Ibarskom Kolašinu, Aljbin Kurti je jutros poslao svoje policijske falange da uhapse devet Srba pod izgovorom navodne umešanosti u ratni zločin. Kurtijevi naoružani odredi upali su jutros oko šest sati, baš na Krstovdan, u kuće srpskih domaćina u selima Drijen, Kaludra, Velji breg, Crepulja, Ugljare i priveli devetoro Srba. Dok su ljudi spavali, probudila ih je policija koja je lomila vrata i sve pred sobom - navodi se u saopštenju.

Dodaju da je među privedenima i starac od devedeset godina, koji je u više navrata bio meta policije, zatim otac koji kod kuće ima dete sa smetnjama u razvoju, rođaci Srba koji su već bili mete Prištine.