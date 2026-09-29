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Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić održao je konferenciju za medije na kojoj je odgovorio na pitanja novinara u vezi sa sinoćnim incidentom na Novom Beogradu.

Šapića je Pokret Kreni-Promeni optužio da je u ponedeljak veče fizički napao njihovu odbornicu Tatjanu Mićić.

On je na samom početku konferencije istakao da osuđuje svaku vrtstu nasilja, naročito prema slabiijem polu. Šapić je negirao tvrdnje Ttjane Mićić i naveo da je tokom verbalnog sukoba na ulici došlo do koškanja sa Mićićevom i njenim suprugom.

- Svaku vrstu nasilja sam uvek osuđivao i osuđivaću, naročito nasilje nad ženama. Nikada ne bih sebi dozvolio da to uradim u životu. U karijeri sam se suočavao sa puno nasilja i znam koliko je loše pogrešno. Osvrnuću se na ono što se sinoć desilo, pre svega radi istine. Kao i svake večeri, sa mojim prijateljem šetam na Bežanijskoj kosi.

"Dotičnu gospođu nisam takao"

Šetali smo i sinoć oko devet, pola deset i naišli na to dvoje ljudi. Prepoznao sam da je to osoba koja je dolazila ispred moje kuće, delila letke i ugrožavala moju bezbednost i mir. Kada sam je prepoznao, zastao sam i pitao je zbog čega je dolazila na moju kući i da li je svesna šta to znači. Nakon toga kreće verbalni napad na mene i tu hoću da priznam da je moja najveća greška što se nisam udaljio.

Dolazi do fizičkog napada na mene i ja krećem da se branim. Nikad u životu nikog prvi nisam napao, uvek sam se samo branio. Dotičnu gospođu nisam takao, osim što u momentu kada on kreće na mene, pomeram je od sebe da ne bi došlo do fizičkog kontakta i dolazi do odbrane od strane njenog supruga.

Pokušao sam da se udaljim, ali oni dolaze do mene. Nastavio sam šetnju pola sata. U povratu, stoji patrola policije, ona daje izjavu.

Ja prihvatam sve ono što je u tom momentu policija tražila od mene, gde odlazim u policijsku stanicu u kojoj ostajem do pet ujutru, gde mi sve moguće testove rade, izjave, dajem, i čekam do pet ujutru da se ispoštuju sve moguće policijske procedure. Ta situacija nije baš bila s druge strane, pošto se ti ljudi nisu pojavili u policiji, iz kog razloga ja ne znam. Nisu dali izjavu, i nisu prošli kroz proceduru kroz koju sam prošao ja. Mogu samo da pretpostavim koji su to bili motivi.

Foto: Marko Kranjc

"Izvinjavam se jer se nisam udaljio i izbegao provokaciju"

Gledao sam ih po mrežama, i video sam šta rade, jer očigledno da je ovo bila jedna jasna politička namera u ovoj političkoj kampanji. Ja se tu izvinjavam, pre svega, mojim prijateljima iz Srpske napredne stranke, jer ja nisam, i Vučiću koji je nosilac te kampanje.

Izvinjavam se jer se nisam, kao što sam rekao na početku, udaljio i izbegao ovu vrstu provokacije, a na kraju i ovu vrstu nameštaljke. I insistiraću, i spreman sam, i uvek ću biti dostupan svim nadležnim organima, i policiji i tužilaštvu, da utvrdimo do kraja šta se desilo, da utvrdimo do kraja, rekao je Šapić.

Šapić je tokom konferencije rekao i da mu je "žao ukoliko je gospođa povređena, kao i da bi voleo da sazna kako se to desilo".

Foto: Marko Kranjc

- Kako je ta gospođa povređena, ako je povređena? Ko ju je povredio, na koji način ju je povredio? Jer mislim da je izuzetno važno da znamo šta je ovde istina. Ja sam ostao, i bio sam spreman da ostanem. Još jednom ću da ponovim da nikad u životu nikoga nisam prvi napao. Ovde sam, sa ove govornice, nekoliko puta vam rekao da ću se braniti kad me neko bude napao, da ću braniti svoju kuću, da ću braniti svoj prag, da ću braniti svoje dostojanstvo.

Žao mi je ukoliko je ta gospođa bila povređena, ali bih voleo da znam kako se povredila i ko ju je povredio, jer ja je povredio sigurno nisam, i to tražim od nadležnih organa da utvrde. A ponavljam još jednom: moja greška je što tu situaciju nisam izbegao, i trudiću se da u periodu, naročito ovom sada, dok se ne utvrdi tačno šta se desilo, pod kojim okolnostima, da izbegavam ove i slične situacije, da ne bih dozvolio da se to zloupotrebljava na ovaj način u političke svrhe.

Šapić je poručio da je važno da se utvrdi istina zbog specifičnosti situacije.

- Jutros sam se naslušao laži od lidera njihovih pokreta, od te gospođe sa snimcima njenim, i tako dalje. Ja mislim da sam tu mnogo manje važan ja, da je ovde važnija istina koja treba da se utvrdi, baš zbog specifičnosti situacije, koja je takva kakva jeste, i zbog optužbi koje su iznete sinoć, najgrubljih optužbi, od toga da sam bio drogiran, pijan, da sam je napao, da sam je tukao i šta je već izgovoreno - rekao je Šapić.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Šapić, konferencija povodom incidenta na Novom Bogradu Foto: Marko Kranjc

Medijima se potom obratio obratio i Radovan Tvrdišić, narodni poslanik, koji je sinoć bio sa njim.

- Mi smo šetali našom uobičajenom trasom kojom šetamo već 10 godina, znači čitava Bežanija već je upoznata sa tim, to je neka naša uobičajena rutina. Šetali smo, i u jednom trenutku smo u mimohodu prošli pored dvoje ljudi. I u jednom trenutku je Aleksandar prišao ženskoj osobi i rekao: "Zašto si mi dovodila 5 puta ljude ispred moje kuće? " U tom trenutku dolazi do izuzetno agresivne, prvo verbalne, a potom i fizičke reakcije muške osobe koja je bila sa njom.

Dolazi do prelaska na neku vrstu međusobnog gurkanja, povlačenja, u kome ni u jednom jedinom trenutku ženska osoba nije bila objekat bilo kakve Aleksandrove reakcije. Suština svega je bila u njihovom međusobnom koškanju, pri čemu ljudi koji me znaju znaju da nikada ne bih dozvolio da bilo ko, a ne neko ko je sportista i u izuzetnoj fizičkoj formi, na bilo kom nivou, sem verbalnom, u smislu pitanja, na bilo koji način naudi ženskoj osobi, jer ja imam i majku i sestru i ćerku, i znam šta to suštinski znači u našem tradicional nom vrednosnom kodeksu. Dakle, posle toga, tog koškanja, čulo se da ženska osoba kaže da je udarena, da je povređena. Posle toga je koškanje prekinuto.

Foto: Marko Kranjc

Mi smo nastavili šetnju, posle 20 minuta smo istim putem se vratili, gde nas je sačekala patrola policije, gde smo tu, na istom mestu gde se desilo, vrativši se, odvedeni sa tog mesta u policijsku stanicu gde sam se ja zadržao 3 i po sata, a Aleksandar do 5 sati ujutru. Ja sam izašao posle 1 sat.

Ovde je vrlo bitno razabrati nivoe priče, da zbog situacije u kompletnom društvu ova tendencija da se od nečeg što predstavlja nemio događaj napravi politički skandal svakako može biti katastrofalna u svakom smislu, ali ja nisam taj koji daje te ocene, ja sam izneo svoje viđenje kompletne situacije, ispričao je Tvrdišić.

Šapić je zatim pustio snimke, za koje navodi da se vidi kako grupe ljudi dolaze ispred njegove kuće. Kako je rekao, među njima je i odbornica Kreni-promeni Tatjana Mićić.

Foto: Marko Kranjc

Odgovorio na pitanje da li će podneti ostavku

- Ja sam rekao da je tačno, to ste u pravu, da je dodatna bila moja obaveza da ovo izbegnem kao gradonačelnik Beograda. Ali očigledno da nisam bio spreman da izbegnem fizički napad, tj. nisam mogao da pretpostavim da će jedan verbalni razgovor, verbalni, pa čak nije ni delovao kao sukob, jer tog momenta sam ja nju najnormalnije pitao. I tu jeste moja krivica. A da li je moja krivica što sam nju odgurnuo kad su krenuli da nasrću na mene, pokušavajući da je sklonim, da bih se odbranio od njenog supruga, za kojeg, još jednom vam ponavljam, voleo bih da se utvrdi kako je ona povređena, ako je povređena.

Jer on je mlatarao onim rukama i naletao, i na kraju krajeva, to je data izjava u policiji, i to ima svedoka koji to mogu da potvrde. Ne pričam ja ništa napamet, jer ja sam u policiji bio 6 sati. A ta priča o tome da "hoćeš li podneti ostavku", pa onda je trebalo do sada 20 ili 50 puta da podnosim ostavke. I kada su mi dolazili na kuću, i kada su me napadali na Savskom nasipu. Nije mi dozvolio da prođem. Ljudi su me okružili, i vama to nije smetalo, što je meni neko sprečavao da se krećem.

I što je u momentu kad ja krećem levo ili desno, on stoji ispred mene i ne dozvoljava mi da prođem. Ja tad bacam telefon, i isto sam spreman da se branim, kao što sam se branio sinoć. Nikad nikog prvi nisam dotakao, napao, provocirao, odlazio mu na kuću. Nikada. Uvek sam se samo branio. Ako sam kriv što sam se branio, prihvatam krivicu. A da li sam kriv što nisam se potrudio da izbegnem, da sam pretpostavio šta može da bude, verovatno ne bih ušao sa njom u razgovor, nego bih jednostavno produžio, bez obzira na njihove reakcije, odgovorio je Šapić.

Foto: Marko Kranjc

O incidentu Aleksandra Šapića je govorio i Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", koji je poručio da je "Šapić kriv i da je trebalo da se skloni jer je javni funkcioner".

- Razgovarao sam sinoć sa Aleksandrom Šapićem, on mi je rekao svoju verziju događaja. Ali ja ću da vas podsetim, u Nišu sam, prilikom održavanja Glavnog odbora, kada je donošena odluka da budem prvi na listi, nedavno, nedvosmisleno, dakle jasno, nedvosmisleno sam rekao svima: bežite i sklanjajte se od incidenata, rekao je Vučić.

- Prvo, ja kad god vidim da neko kaže da je žena napadnuta, to je za mene najstrašnije. On kaže da žena nije uopšte bila u svemu tome, već da je bio napadnut od strane njenog supruga. Za mene je važno, bez obzira što sam običan građanin, da su državni organi postupali u skladu sa zakonom. Priveli gospodina Šapića, na njegov zahtev je izvršen i alkotest i narkotest, i on je negativan, i na jedno i na drugo.