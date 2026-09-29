Slušaj vest

Potpredsednica GO SNS-a Ana Brnabić oglasila se na društvenoj mreži Iks povodom sramnog vređanja roditelja Aleksandra Vučića od strane hrvatskog novinara Domagoja Margetića, koji je gostovao u podkastu sarajevskog voditelja Dina Hubanića i koji mu je u tome pružio punu podršku.

- Još jednom, po ko zna koji put ponavljaju se monstruozni, neljudski i prostački napadi na Aleksandra Vučića i njegovu porodicu. Ono što ti ljudi, njegova majka, njegov otac i on moraju da trpe iz dana u dan, nikada nijedna porodica na svetu ne bi smela da trpi i kroz to da prolazi - napisala je Brnabić u objavi na Iksu.

Ona je dodala i da ovi napadi dolaze iz Hrvatske, od ljudi koji otvoreno podržavaju Studentsku listu.

- Ti isti ljudi, iz Hrvatske, pozivaju na građanske sukobe u Srbiji ukoliko Studentska lista izgubi na izborima i poručuju svima nama u Srbiji da u Beogradu ima dovoljno bandera da nas sve povešaju - naglasila je Ana Brnabić.