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Kada je hrvatskom kvazinovinaru i provokatoru Domagoju Margetiću konačno nestalo novih izmišljotina i konstrukcija za dalja raspirivanja laži o "Sarajevo safariju", umesto izvinjenja za obmanjivanje javnosti u vezi s tom izmišljenom aferom, Margetić je krenuo u još bezobzirniji i prljaviji napad - udario je direktno na porodicu Aleksandar Vučića, na njegove roditelje!

Naime, Domagoj Margetić je gostovao u podkastu sarajevskog voditelja Dina Hubanića, koji mu je pružio punu podršku sramnom vređanju majke i oca Aleksandra Vučića.

Hubanić i Margetić, koji je uveliko pruža podršku blokaderima, prvo su pevali pesmicu koja aludira na redni broj studentske liste (kao da izbori u Srbiji imaju bilo kakve veze s njima), a zatim je na scenu stupilo najprizemnije seosko ogovaranje! Moralno dno!

Margetić: Kaže mama Angelina, evo sad su bili mama i tata na televizijama... Mama Angelina kaže da je zgrožena koliko ljudi lažu i tako dalje, a tata se tu morao pojaviti valjda... Radi dokaza očinstva. Prvo je mama branila Aleksandra od safarija, a sad ga brane združeno i mama i tata.

Hubanić: Nije tata krao, nije tata krao

Margetić: I nije mama radila ono što svi, cela Srbija priča da je radila.

Hubanić: Nije, nije, nemoj...

Margetić: I to lažu..

To vam je, narode, razgovor dva odrasla čoveka, u emisiji koja će time da pokupi klikove i zaradi jeftinu senzaciju, a sve pod plaštom nekakve analize, kako bi se plasirtale najprizemnije uvrede na račun dojučerašnjeg predsednika Srbije.

I ta dva muškarca nisu prezala ni od zloupotrebe Vučićevih roditelja, koji po godinama i njima roditelji mogu biti.

Umesto da se bave činjenicama, političkim potezima ili argumentovanom kritikom vlasti - a koja opet, nije vlast u njihovim državama Hrvatskoj i BiH, pa je pitanje što bi se Srbijom i Vučićem uopšte i bavili - Hubanić i Margetić su izabrali put ličnog diskreditovanja i besramnog ismevanja majke i oca Aleksandra Vučića.

Nije ovo nikakva sloboda govora, kritika, a ponajmanje novinarstvo, već otvoreno ponižavanje i napad na dostojanstvo porodice. Nije ni satira - jer ona iziskuje duhovitost i oštroumnost, a ovde je reč o čistom primitivizmu - i to je jedini način da ovakvi kao Margetić i njegovi pomagači privuku pažnju javnosti, ali iste onakve kao što su i oni - primitivci!