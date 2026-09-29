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Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da im medicinska dokumentacija o povredama odbornice pokreta „Kreni-promeni“ Tatjane Mićić nakon incidenta  sa gradonačelnikom Aleksandrom Šapićem na Novom Beogradu.još uvek nije zvanično dostavljena.

- Povodom objavljivanja medicinskog izveštaja lekara specijaliste ORL na društvenim mrežama, koji se odnosi na Tatjanu M., Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obaveštava javnost da navedena medicinska dokumentacija do ovog trenutka nije dostavljena ni policijskim službenicima ni nadležnom javnom tužilaštvu - navodi se u saopštenju.

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 Kako su precizirali, iz medicinske dokumentacije kojom tužilaštvo trenutno raspolaže proizlazi da je Tatjana M. tokom noći pregledana od strane više lekara specijalista, da je neurohirurg konstatovao laku telesnu povredu u predelu lica, hirurg nije konstatovao povrede, dok je ortoped konstatovao laku telesnu povredu u vidu kontuzije desnog lakta i istegnuća mišića vrata.

- Nakon toga Tatjana M. je pregledana na Klinici za ORL, gde je, na osnovu medicinske dokumentacije odnosno snimka koji je predočila, konstatovan prelom nosa i vilice. Lekar specijalista ORL naveo je da ne moze da se izjasni o stepenu težine navedene povrede, već je Tatjana M. upućena na pregled kod maksilofacijalnog hirurga. Prema dokumentaciji kojom tužilaštvo raspolaže, na taj pregled se nije javila, te povreda nije ocenjena od strane maksilofacijalnog hirurga- saopšteno je iz tužilaštva.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je, pre objavljivanja navedenog izveštaja na društvenim mrežama, od Kliničkog centra Srbije – Urgentnog centra zatražilo dostavljanje kompletne medicinske dokumentacije za Tatjanu M. radi utvrđivanja svih činjenica i pravilne pravne ocene povreda.

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