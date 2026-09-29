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Predstojeći izbori i poziv Radio-televizije Srbije na politički duel predstavnika vlasti i opozicije iznova su otvorili pitanje spremnosti političkih aktera na otvoren dijalog. Dok nosilac liste "Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić u direktnom kontaktu sa građanima širom zemlje predstavlja dosadašnje rezultate i planove za naredni period, javna debata dobija dodatnu dimenziju usled novih pritisaka i retorike iz regiona.

O ovim temama u studiju su debatovali su - Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke i Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

Povod za oštru reakciju u emisiji bio je i istup zagrebačkog novinara Domagoja Margetića, ranije optuživanog pred Haškim tribunalom, koji je uputio uvrede na račun Vučićevih roditelja. Na ove navode reagovao je i sam predsednik Vučić, ocenivši da takve izjave svedoče o nervozi u hrvatskim i bošnjačkim redovima pred prebrojavanje glasova.

Govoreći o ovom incidentu, Vladimir Marinković je naglasio da je reč o nastavku koordinisane dehumanizacije predsednika i njegove porodice.

- Ovo je direktan nastavak dehumanizacije predsednika i njegove porodice, koja se sprovodi potpuno koordinisano. Jasno se vidi koliko je ljudi angažovano i usmereno protiv Srbije, što govori o tome sa kakvim se sve regionalnim, ali i globalnim pritisci i problemima naša zemlja suočava. Ovo samo pokazuje kakvu bi Srbiju želeli oni koji nastoje da upravljaju našim resursima. Za njih su dva mandata Aleksandra Vučića, tokom kojih je pokazano koliko Srbija može i napreduje na svakom planu i u svakom segmentu - izvor ogromne frustracije - istakao je Marinković.

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Kurir.rs

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