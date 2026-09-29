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Predstojeći izbori i poziv Radio-televizije Srbije na politički duel predstavnika vlasti i opozicije iznova su otvorili pitanje spremnosti političkih aktera na otvoren dijalog. Dok nosilac liste "Ujedinjena Srbija“ Aleksandar Vučić u direktnom kontaktu sa građanima širom zemlje predstavlja dosadašnje rezultate i planove za naredni period, javna debata dobija dodatnu dimenziju usled novih pritisaka i retorike iz regiona. O ovim temama u studiju su debatovali su - Aleksandar Šešelj, potpredsednik Srpske radikalne stranke i Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

Povod za oštru reakciju u emisiji bio je i istup zagrebačkog novinara Domagoja Margetića, ranije optuživanog pred Haškim tribunalom, koji je uputio uvrede na račun Vučićevih roditelja. Na ove navode reagovao je i sam predsednik Vučić, ocenivši da takve izjave svedoče o nervozi u hrvatskim i bošnjačkim redovima pred prebrojavanje glasova.

"Neprijatelji neće uspeti da izazovu nestabinost u Srbiji"

Govoreći o incidentu, Vladimir Marinković je naglasio da je reč o nastavku koordinisane dehumanizacije predsednika i njegove porodice.

- Ovo je direktan nastavak dehumanizacije predsednika i njegove porodice, koja se sprovodi potpuno koordinisano. Jasno se vidi koliko je ljudi angažovano i usmereno protiv Srbije, što govori o tome sa kakvim se sve regionalnim, ali i globalnim pritisci i problemima naša zemlja suočava. Ovo samo pokazuje kakvu bi Srbiju želeli oni koji nastoje da upravljaju našim resursima. Za njih su dva mandata Aleksandra Vučića, tokom kojih je pokazano koliko Srbija može i napreduje na svakom planu i u svakom segmentu - izvor ogromne frustracije - istakao je Marinković.

Govoreći o pritiscima sa kojima se zemlja suočava u samom finišu izborne kampanje, Vladimir Marinković se osvrnuo i na pokušaje narušavanja ekonomske i političke stabilnosti Srbije.

- Svi resursi su usmereni na to da se u zemlji izazove nestabilnost. Na to se odnosi i njihov poziv na generalni štrajk i poruka da "Srbija stane". Onog trenutka kada bi Srbija stala, kada bi ekonomija prestala da radi i kada bi se investitorima poslao signal da je zemlja nestabilna i da više nije najbolja opcija za ulaganja, investicije i turizam, oni bi ostvarili svoj cilj. Međutim, potpuno sam siguran da u toj nameri neće uspeti 25. oktobra - poručio je Marinković.

Vladimir Marinković, Kongres srpsko-američkog prijateljstva Foto: Kurir Televizija

U regionu je glavna tema 25. oktobar

U centru pažnje javnosti našla se ocena Aleksandra Šešelja, koji stoji pri stavu da je izražena medijska pažnja iz Hrvatske direktan pokazatelj političkih očekivanja i bojazni u regionu.

- Njima su glavna tema izbori u Srbiji. U Hrvatskoj se mediji bave našim izborima skoro koliko i sopstvenom političkom scenom. Imaju svoje favorite u našoj zemlji i uplašeni su jer svesni da neće biti onako kako su oni zamišljali i planirali - istakao je Šešelj.

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić demantovao je navode da je fizički napao odbornicu Tatjanu Mićić, navodeći da je reč o verbalnom sukobu i koškanju sa njenim suprugom. Šapić je istakao da je u policiji dao izjavu, prošao sve neophodne testove i u stanici se zadržao do pet sati ujutru, tvrdeći da je ceo incident politički montiran. Komentarišući ovaj događaj, Aleksandar Šešelj je poručio da veruje u tačnost gradonačelnikovih navoda, ali je naglasio da to ne znači da takav postupak opravdava.

Foto: Kurir Televizija

- To što ta žena izbegava tužilaštvo i policiju u velikoj meri potkrepljuje Šapićevu tezu, iako, ponavljam, ne opravdavam ako se to dogodilo. Iz mog ugla gledano, voleo bih da državni organi odrade svoj posao, da se sprovede detaljna istraga i da, ukoliko postoji osnov za krivično delo, odgovorni snosi posledice, to bi bio jedini ispravan epilog. S druge strane, pokret "Kreni-Promeni", o kome inače imam izuzetno negativno mišljenje, jeste politička organizacija spremna na svakovrsne laži i manipulacije. To je jedino čime se bave i uvek pokušavaju da se po svaku cenu nametnu u prvi plan - poručio je Šešelj.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Šapić, konferencija povodom incidenta na Novom Bogradu Foto: Marko Kranjc

Vučićš neumorno priča sa građanima Srbije

Doskorašnji predsednik Aleksandar Vučić sinoć se obratio građanima putem društvene mreže TikTok, gde je odgovarao na brojna pitanja, pohvale, ali i kritike javnosti. Istovremeno, u fokus je došao i bivši predsednik Srbije Boris Tadić, koji je izjavio da želi da pomogne studentima mobilisanjem međunarodne zajednice. Komentarišući ovaj Tadićev potez, Aleksandar Šešelj se osvrnuo na pitanje da li i u kojoj meri stranci uopšte mogu i treba da pomažu u rešavanju unutrašnjih pitanja u Srbiji.

- To što Boris Tadić radi čista je naučna fantastika. Dok je bio predsednik ništa nije uspeo da uradi, a sada se pojavljuje nakon 14 godina i nudi neki svoj navodni ugled međunarodnim institucijama. Njegov uticaj i ugled, kako u Srbiji, tako i na međunarodnoj sceni - potpuno su minimalni i tome uopšte ne bi trebalo pridavati značaj. Biti dva puta biran za predsednika države jeste velika čast, privilegija i odgovornost. Podsetiću vas da je on tokom svog mandata izjavio kako ne oseća ponos što se nalazi na funkciji predsednika, dok je istovremeno svojom politikom sve nas zavio u crno. Zato je potpuno beznačajno šta danas govori i sa kim se sastaje - poručio je Šešelj, a poto, nastavio sa svojim obrazloženjem:

03:11 Aleksandar Šešelj: Uticaj i ugled Borisa Tadića u Srbiji je minimalan Izvor: Kurir televizija

- Što se tiče Dragana Đilasa i te evrofanatične politike, gde se Evropska unija posmatra kao "sveta krava", oni time pokušavaju da poruče građanima Srbije da imamo gomilu problema i loše ekonomske parametre koje ćemo rešiti čarobnim štapićem onog trenutka kada uđemo u EU, uz poruku: "U EU ću vas uvesti ja". To je potpuno neozbiljno i uveren sam da građani Srbije u takve priče uopšte ne veruju - poručio je Šešelj.

Pitanje zbog čega se program takozvanih blokadera i dalje drži pod velom tajnosti, baš kao što je to bio slučaj i sa sastavljanjem njihove izborne liste, otvara važne dileme na političkoj sceni, a razloge za ovakvu strategiju detaljno je obrazložio Vladimir Marinković.

- Politika je izuzetno ozbiljan posao koji zahteva mnogo rada, znanja i iskustva. Čak ni to nije dovoljno, već morate imati i jasne liderske sposobnosti, kao i kapacitet za vođenje države, što ne poseduje svaki čovek. Kod njih je prvi na listi čovek koji ne zna ništa ni o politici ni o ekonomiji, pa od njega ništa ne možete ni da očekujete. S druge strane, Vučić neumorno obilazi sela, bavi se privredom i gleda kako da dodatno unapredi zemlju. Situacija je isuviše kompleksna i ozbiljna da bi država i njene institucije bile prepuštene nekome ko se u to apsolutno ne razume i ko bi pokušavao da vodi državu uz jutarnju i popodnevnu kaficu - poručio je Marinković.

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Kurir.rs

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