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Službe bezbednosti pomno prate aktivnosti i moguće planove blokaderskog pokreta uoči predstojećih izbora, a prema upozorenjima koja dolaze i iz državnog vrha, poseban oprez usmeren je na scenario koji bi mogao da usledi neposredno nakon glasanja. Reč je o mogućnosti da se kroz incidente, osporavanje izbornih rezultata i masovna okupljanja pokuša izazivanje novih nemira i blokada, čime bi se izborna utakmica sa biračkih mesta preselila na ulice.

Odbrana narodne volje

Očigledno je da postoje planovi za radikalizaciju unutrašnje scene i izazivanje nemire koji mogu biti tempirani tako da se podiže temperatura do dana izbora, a da se u kritičnom momentu proba naći put do nasilne promene vlasti preko masovnih okupljanja i blokiranja Srbije, upozoravaju sagovornici Kurira.

Na mogućnost takvog razvoja događaja ovih dana ukazuje i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije" Aleksandar Vučić. Govoreći o izbornoj noći 25. oktobra, on je poručio da će nadležne institucije, ukoliko bude bilo potrebno, braniti i štititi rezultate.

Aleksandar Vučić Foto: Screenshot Informer TV

- Bude li potrebe, bude li neko pokušao nasiljem da to sruši, branićemo to. A neće biti saopštavanja rezultata, jer ja nikad ne žurim sa saopštavanjem rezultata... Ja vam sad kažem, mi ćemo zaštititi narodnu volju. Ni jednog trenutka nećemo dozvoliti da nam pokradu biračku volju, zato što ne znaju šta bi drugo da rade nego misle da će na ulici nešto da provedu - poručio je u ponedeljak Vučić.

U tom kontekstu on je pominjao i delovanje pojedinih nevladinih organizacija, pre svega Crte, kao i stranih aktera, upozoravajući da deo međunarodnog faktora ima interes da se Srbija bavi unutrašnjim sukobima umesto sopstvenim razvojem.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže za Kurir da je veoma jasno da postoji alternativna strategija onih koji žele da sruše Vučića.

prof. dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Kada neko nema ljude koji treba da realizuju određeni program, ali nema ni taj program, onda ima želju i plan da nemirima i destabilizacijom proglasi izbore nevažećim. Onda želi da u tom galimatijasu traži svoju šansu za radikalizaciju unutrašnje scene. Drugim rečima, traže način kako da naprave prevrat i to je gotovo očigledno, s obzirom na to da vidimo da nikako da se obznani neki konkretan program. Jasno je da postoji neka alternativna strategija. Službe sigurno to dobro opserviraju, vidimo da i Vučić upozorava na takve stvari. Dakle, planirani nemiri mogu da budu tempirani tako da se podiže temperatura do dana izbora, a posle tog dana da se proba sa nekim masovnim okupljanjima koja bi blokirala Srbiju i dala za pravo tim kvazi političkim strukturama da svoje interese realizuju preko nezadovoljstva na ulici - objašnjava Miletić.

Ključni akteri razbijanja Srbije: Od zavedenih do stranog faktora Govoreći o akterima koji na različite načine učestvuju u planovima blokadera "za dan posle", Dejan Miletić objašnjava da ih ima više, ali da su ključne tri grupe. - Jedni čine grupu zavedenih, onih koji nisu zadovoljni vlašću i smatraju da se se ništa neće odlučiti ni na kakvim izborima, već da nezadovoljstvo treba preliti u nasilje. Drugi deo su oni koji vrlo jasno znaju o čemu se radi i učestvuju u tom procesu zbog ličnih interesa. I treći deo su strani faktori koji ne žele da Srbija odskoči i da je van njihove kontrole, pa idu na ekstremizaciju društva i polarizaciju, da zaustave dalji razvoj Srbije i da se mi bavimo sami sobom, zaustavljajući sve one dobre procese koji nas izdvajaju, ne samo u regionu, nego mi sad postajemo po rastu lider i u Evropi - naglašava Miletić.

Veštačka kriza

On podseća na nedavno održane lokalne izbore, koji su, kako kaže, dobar pokazatelj kako se razmišlja i šta je i tada bila ideja.

- To nije prošlo, ali vidimo i sada, kao i tada, da se stvara ratnička atmosfera, podeljenost, referendumska atmosfera i onda je cilj da se izazivaju incidenti koji bi trebalo da eksplodiraju u neki ozbiljniji okršaj. To je jedna od tih namera za dan izbora. U planu su i incidenti i sabotaže do izbora, koje treba da pokažu da je vlast u rasulu, da se ljudi zaplaše... Stvara se unapred pobednička atmosfera koja, ako se ne desi, a neće se desiti, treba da bude povod da se to nezadovoljstvo prelije na ulice. Ekstremizma ima kod manjeg broja ljudi, ali on suštinski nije mali ako govorimo o ovim stvarima. Tako da ima mnogo posla za državne organe i siguran sam da tako nešto ne sme da se dozvoli i neće se dozvoliti. Da bi plan ekstremista uspeo, morala bi da postoji neka krtica ili insajder koji bi pomogli takav proces, a sve informacije ukazuju da od toga nema ništa. Neće se desiti kako oni zamišljaju, ali da će pokušaja biti, gotovo je izvesno i tu niko ne treba da bude naivan. Čini mi se da je njihov ključni neuspeh činjenica da je narod shvatio s kim ima posla i da u tom slučaju izvesno neće učestvovati na način kako je njima neophodno da bi realizovali te svoje ciljeve - zaključuje Miletić.

Politički analitičar Dejan Lisica ocenjuje za Kurir da će predstojeći izborni dan biti praznik demokratije, ali i test otpornosti državnih institucija na različite oblike spoljnog i unutrašnjeg pritiska.

politički analitičar Dejan Lisica Foto: Kurir Televizija

- Jasno je da se neki politički akteri i deo nevladinog sektora pripremaju za scenarije koji nemaju mnogo veze sa regularnošću izbora, već sa pokušajima stvaranja veštačke krize. Ključni element ove strategije predstavlja činjenica da je u NVO sektor u Srbiji prethodnih godina ušla ozbiljna količina stranog novca. Finansijske infuzije iz zapadnih centara moći sada traže svoj povraćaj u investiciji, a to je proizvodnja nestabilnosti, podrivanje institucija i osporavanje izbornih rezultata. Organizacije poput Crte i sličnih struktura nakon godina trošenja miliona sada moraju da opravdaju sredstva onima koji su ih finansirali. To znači da se od njih očekuje da već u prvim satima izbornog dana počnu sa plasiranjem neproverenih informacija, lažnih izveštaja o regularnosti i stvaranjem atmosfere napetosti - napominje Lisica.

Kako navodi, poseban izazov predstavljaju političke stranke i pokreti koji tajno deluju unutra takozvane studentske liste.

- Iza retorike o mladima i promenama kriju se poznati politički akteri koji su izgubili poverenje građana na prethodnim izborima, a sada pokušavaju da se vrate na mala vrata, bez preuzimanja političke odgovornosti. Njihova uloga na izborni dan biće usmerena na mobilizaciju aktivasta za provokacije na biračkim mestima i pokušaje delegitimizacije izbornog procesa kroz incidente. Građani Srbije ne treba da brinu. Državni organi, nadležne institucije i bezbednosne službe radiće svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonima naše zemlje. Izborna volja naroda biće odbranjena, a pokušaji spoljne destabilizacije osujećeni - uveren je Lisica.