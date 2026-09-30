ne planiraju da stanu s nasiljem

ne planiraju da stanu s nasiljem

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Aktivistkinja iz Novog Pazara i istaknuta blokaderka Aida Ćorović javno je potvrdila da postiji pakleni plan blokadera za izbornu noć 25. oktobra, otvoreno najavivši haos na ulicama, svrgavanje vlasti mimo birališta i brutalnu izdaju nacionalnih interesa!

- Sasvim sam sigurna da u noći između 25. i 26. oktobra nećemo dobiti odmah rezultate, da će sigurno veliki broj građana biti na ulicama i čak moje je neko predviđanje da će u narednih nekoliko dana uslediti jedna ozbiljna kriza - otkrila je Ćorovićeva scenario rušenja države na ulici.

Ona je u uključenju u program TV Sarajevo rekla i šta čeka Srbiju ukoliko se ostvari ulični scenario blokadera i preuzimanje vlasti u našoj državi.

- Bojim se da će jedan veliki broj građana morati da proguta strašno gorke pilule vezano i za Kosovo i za Republiku Srpsku i za ratne zločine, ali o tom potom... - rekla je između ostalog Ćorovićeva.