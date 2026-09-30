HAOS NA ULICAMA, SVRGAVANJE VLASTI I BRUTALAN UDAR NA KOSOVO I SRPSKU! Aida Ćorović potvrdila pakleni plan blokadera (VIDEO)
Aktivistkinja iz Novog Pazara i istaknuta blokaderka Aida Ćorović javno je potvrdila da postiji pakleni plan blokadera za izbornu noć 25. oktobra, otvoreno najavivši haos na ulicama, svrgavanje vlasti mimo birališta i brutalnu izdaju nacionalnih interesa!
- Sasvim sam sigurna da u noći između 25. i 26. oktobra nećemo dobiti odmah rezultate, da će sigurno veliki broj građana biti na ulicama i čak moje je neko predviđanje da će u narednih nekoliko dana uslediti jedna ozbiljna kriza - otkrila je Ćorovićeva scenario rušenja države na ulici.
Ona je u uključenju u program TV Sarajevo rekla i šta čeka Srbiju ukoliko se ostvari ulični scenario blokadera i preuzimanje vlasti u našoj državi.
- Bojim se da će jedan veliki broj građana morati da proguta strašno gorke pilule vezano i za Kosovo i za Republiku Srpsku i za ratne zločine, ali o tom potom... - rekla je između ostalog Ćorovićeva.
Pogledajte njeno uključenje u program TV Sarajevo u videu: