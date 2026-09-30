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Nakon perioda prividnog mirovanja, a očiglednog delovanja „iza senke“, blokaderski advokat Zdenko Tomanović ponovo „vedri i oblači“ blokaderskim pokretom i to preko svoje verne pulenke – Marije Leković iz pokreta „Кreni-promeni“!

Prema najnovijim informacijama, Tomanović upravo preko Lekovićke uveliko radi na selekciji i regrutaciji pojedinca iz NVO sektora i iz blokaderskog pokreta čiji će zadatak biti sprovođenje nasilnih demonstracija u glavnom gradu Srbije!

Leković se, navodno, još odavno angažovala na ispunjavanju ovakve Tomanovićeve instrukcije, pa je tendenciozno u te svrhe i intenzivirala druženja upravo sa najekstremnijim predstavnicima blokaderskog pokreta! Tako je „na vezi“ sa Filipom Ubovićem, Lukom Maksićem i Urošem Кačarevićem, - inače studentima sa beogradskog FON-a, ali i sa Ilijom Zubcem, blokaderom sa beogradskog ETF-a! Upravo sa ovim najekstremnijim pripadnicima blokaderskog pokreta, Leković razrađuje planove za izazivanje nasilnih demonstracija u našoj državi.

Inače, Marija Leković je odavno poznata i kao glavna spona između pokreta „Кreni-promeni“ i blokadera, posebno na ostvarivanju njihovog najbitnijeg zajedničkog cilja – radikalizacije protesta u našoj državi.

U opštoj blokaderskoj međusobnoj makljaži u posledenje vreme, direktno iz Tomanovićeve kancelarije na Dedinju, stigla joj je i najnovija isntrukcija – izmiriti zaraćene blokadere, a usput i promovisati Zdenka Tomanovića kao premijera blokaderske vlade.

U te svrhe, Leković užurbano lobira za ponovno formiranje ugašenog blokaderskog Tima za komunikaciju sa kandidatima (TКК), ali od toga, izgleda – slaba vajda, s obzirom da joj manjka vremena. Zbog velikih šansi da neće uspeti na vreme da obavi zadatu joj obavezu, Lekovićeva je među svojim najbližim saradnicima pretećim tonom izjavila da „ili će se taj tim formirati u narednih nekoliko dana ili od pokreta neće ostati ništa!“

Ni njenim saradnicima nije jasno da li „neće ostati ništa“ od celog blokaderskog pokreta ili pak „ništa“ od Tomanovićeve goruće želje da po svaku cenu preuzme neku od vodećih funkcija u našoj državi.