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V. d. predsednika Srbije i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na objavu studenata u blokadi, koja se tiču pitanja spoljne politike i saopštila da je prvi odgovor "Studentske liste" da neće uvoditi sankcije Rusiji u suprotnosti sa stavovima ljudi koji se na istoj nalaze.

- Što se tiče odgovora na pitanje o uvođenju sankcija Rusiji, fascinantno je videti takvu snažnu podršku Moskvi od kandidata na Studentskoj listi, kao što su Željko Hubač ili Aleksandra Popin, ali i od PSG-a, ZLF-a, DS-a, Aide Ćorović, Dinka Gruhonjića, Nataše Kandić, Vesne Pešić, Nenada Čanka i ostalih. Od svih njih - bezuslovna podrška za neuvođenje sankcija Rusiji! Sve jasno i logično - navela je Brnabić u objavi na Iksu.

Ona je prvi odgovor nazvala "napretkom" i naglasila da bi brže građani Srbije dobijali ove odgovore ukoliko bi prvi sa Studentske liste, Ilija Srdanović, smeo na debatu sa prvim sa liste Aleksandrom Vučićem. Ali - ne sme.

- Što se tiče vaših pitanja - opet, odgovor je: debata. Pa da vidimo kakve veze ljudi sa Studentske liste, npr. Sanja Fric i Vladan Kuzmanović, imaju sa brzom prugom BG - NS i rekonstrukcijom Železničke stanice. Da vidimo zašto je ideologija Studentske liste da dolazite ljudima pred domove i maltretirate im porodice, palite prostorije političkih stranaka sa kojima se ne slažete, nazivate žene "ćacikama", jašete, jurite i mrzite svoje neistomišljenike - poručila je Ana Brnabić

Ona je ocenila da su blokaderi "po ko za koji put, potcenili inteligenciju građana Srbije", i da će se to "uskoro saznati".