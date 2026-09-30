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Prvi na Studentskoj listi Ilija Srdanović ne samo da je u utorak uveče u Novom Sadu pokazao svoje pravo lice kada je svojim ponašanjem izazvao haos kada je sa svog štanda prešao na štand SNS kako bi provocirao okupljene aktiviste, već je pokazao i potpuno odustvo kontrole, empatije ali i prihvatanje odgovornosti za svoje reči i dela!

Naime, kada su njegove pristalice nakon njegovih postupaka započele haos i počele da tuku i žene i to pesnicama u glavu, ali da napadaju druge aktiviste SNS, Srdanović nije učinio apsolutno ništa da zaustavi divljanje.

Ni pesnica u glavu koju je dobila aktivistkinja SNS Lijiljana Cvejtković na njegovom licu nije izazvala nikakvu reakciju ili empatiju.

1/7 Vidi galeriju Ilija Srdanović provocira nasilje u Novom Sadu Foto: Kurir

Mnogi su komentarisali da se Srdanović sve vreme ponašao izuzetno bahato i kao da je došao na utakmicu među svoje huligane, tokom tuče i haosa se smeškao i pobednosno dizao ruke u vis, kao da je u omiljenoj kafani čuo najdražu pesmu koja ga pogodila pravo u srce. Nije, bio je to samo udarac pesnicom u glavu nesrećenje Ljiljane čiji je jedini greh bio što je aktivistkinja vladajuće partije.

Ne samo da je Srdanović izgledao kao da mu prebijanje ljudi uopšte ne smeta zauzeo stav nalik onima koji imaju pojedini navijači na ulicama, već nije našao za shodno da se nakon incidenata izvini za postupke svojih pristalica kada već u tom trenutku nije osetio potrebu da smiri situcuaciju i zaustavi haos kao što bi uradio pravi lider svih građana svoje zemlje.

Kao što je do sada bezbroj puta uradio Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedninja Srbija", koji je i ovaj put odmah je pozvao na smirivanje situacije, zamolio svoje pristalice da ne reaguju na provokacije, ali i proučio da njegovi politički protivnici mu nisu neprijatelji već da su isto ljudi, ali i braća i stestre.

- Blokader udara pesnicom ženu u lice, a Ilija Srdanović navija umesto da je pokušao da smiri situaciju i svoje pristalica. Blokader opet udara čoveka pesnicom u lice, Ilija Srdanović nastavlja da navija dok blokaderi udaraju - ovako je na na svom Instagram profiliu komentarisao ovaj incident i prvi čovek Srpske napredne stranke Miloš Vučević.

- Srpska napredna stranka apeluje na smanjenje tenzija u društvu i apelujem na sve naše aktiviste i simpatizere da po svaku cenu izbegavaju konflikte i da ne nasedaju na jeftine provokacije. Ujedinjena Srbija će pobediti napornim radom i patriotizmom, a ne nasiljem - napisao je Vučević.