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Nakon što je Studentska lista preko društvenih mreža bar napokon odgovorila na pitanje Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" da li nameravaju da uvedu sankcije Rusiji, da "će zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji" počela je prava bura na mrežama, gde su im građani poručili da je u pitanju neistina i da svi znaju da lažu kako bi ubedili građane da glasaju za njih!

- Ako nećete sankcije Rusiji, zašto ste mesecima trčali i pričai o EU vrednostima. Licemerno do maksimuma - samo je jedan od komenatara na društvenim mrežama, dok se drugi korisnik nadovezao sa: "Kukavice, ni to ne smeju da kažu".

Reakcije korisnika Iksa Foto: Printscreen

A usledili su slični stavovi i komentari poput:

"Zašto se onda trčali toliko na tu stranu ako sada gurate ovu priču? Izgleda da ni sami ne znaju gde udaraju",

"Licemerje bez premca, puna su im usta lažnih principa dok rade po tuđem diktatu"

"Vaši sponzori sa zapada se ne bi složili".

Reakcija korisnika Iksa Foto: Printscreen

Da podsetimo, Aleksandar Vučić je danas tokom obilaska Bogorodičine crkve u Donjoj Kamenici kod Knjaževca, odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što su studenti u blokadi saopštili da će Srbija zadržati principijelno stanovište o neuvođenju restriktivnih mera prema Ruskoj Federaciji, kazao da je lepo što su to rekli, ali da je potrebno videti i šta će drugi da kažu.

- Vidite šta nam oni time govore, oni nam time govore da neće da upravljaju oni koji su na listi, ni Srdanović koji je za sankcije Rusiji, koji to ne sme da kaže, ni Hubač koji je otvoreno za sankcije, a koji je treći na listi - rekao je Vučić i dodao: