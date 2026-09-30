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Još jedno bekstvo blokadera od suočavanja, još jedna prazna stolica pred nacijom i još jedno kukavičko opravdanje!

Ovoga puta predstavnici Studentske liste odbili su da se pojave na predizbornoj debati na javnom servisu, u udarnom terminu, i to kada je pred njih postavljena tema od koje nema važnije za Srbiju - Kosovo i Metohija i spoljna politika države. Treba biti dovoljno drzak i neozbiljan da usred izborne kampanje kažeš da nećeš da razgovaraš o najvažnijim državnim i nacionalnim interesima.

A upravo to su narodu saopštili blokaderi.

- Studentska lista nije prihvatila poziv RTS-a za učešće u emisiji "Takovska 10" na RTS-u ističući da su im ove teme važne, ali da je trebalo ranije uputiti poziv jer su predstavnici liste zauzeti na terenu - rekla je voditeljka na početku emisije, napomenuvši da su i svi učesnici pod istim uslovima pozvani da gostuju u njihovom predizbornom programu.

Terensko nasilje

Slučaj je hteo da se "terenski rad", na koji su se predstavnici Studentske liste pozvali kako bi pobegli od sučeljavanja stavova, u punoj snazi pokazao u Novom Sadu, Nišu i beogradskom naselju Mirijevo i to baš u vreme emitovanja ove debate.

Oni su na tom terenskom radu izazvali novi talas nasilja i ponovo demonstrirali kako se obračunavaju s političkim neistomišljenicima. Umesto argumenata pred najširim auditorijumom, oni očigledno više veruju u snagu provokacija, pesnica i svake vrste nasilja.

00:20 Nasilje blokadera u Novom Sadu Izvor: Kurir

Međutim, čak i ako ostavimo na stranu ovu eskalaciju nasilja, ono što se videlo u studiju RTS u utorak uveče i ono što će se videti i u četvrtak uveče na debati televizije N1, koju su takođe blokaderi odbili iako su pozvani, otkriva ozbiljan problem blokadera, koje na Studentskoj listi predvodi Ilija Srdanović.

Jer ako neko traži poverenje građana da vodi državu, teško je objasniti zašto mu je potrebno dodatno vreme da pripremi odgovore na pitanje šta bi uradio sa jednim od najvažnijih državnih i nacionalnih pitanja Srbije. Ili kako bi ekonomiju zemlje unapredili, podigli životni standard, povećali plate i penzije...

Da su ozbiljni i odgovorni, blokaderi bi morali da znaju da Kosovo i Metohija nije tema za koju se odgovori smišljaju u hodu. Nije to pitanje dnevne politike niti još jedna izborna parola. To je pitanje državne politike, bezbednosti, položaja Srba koji tako žive, međunarodnih odnosa i budućnosti zemlje.

A kada se već govori o tome da bi se postojeća politika menjala, građani imaju potpuno legitimno pravo da čuju - kako?

Na ova pitanja ne odgovara se dopadljivim sloganima i parolama, pretećim spotovima ili nasilnim performansima. Prazna stolica na svakom mestu gde su ukrštaju argumenti sve govori. Ona postaje simbol problema koji prati Studentsku listu od trenutka kada je zakoračila u izbornu arenu. Iza velike političke ambicije stoji jedna velika praznina, nema ni trunke spremnosti da se ta ambicija proveri kroz direktno suočavanje.

Građani imaju pravo da znaju ne samo šta Studentska lista neće, već i šta hoće. Da konačno čujemo svi ne samo protiv čega su blokaderi, već i za šta jesu. Dosta je bilo da se samo kritikuje, a nikako da se kaže kako bi to oni rešavali probleme kada bi im odgovornost bila poverena.