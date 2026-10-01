SRAMOTNO, BOLESNO, STRAŠNO! Nakon Vučića, blokaderi VREĐAJU I OMALOVAŽAVAJU Anu Brnabić i njenog maloletnog sina KAKVE GADOSTI IZGOVARAJU (VIDEO)
Blokaderi u svom dobro poznatom maniru, nastavljaju sa uvredama neistomišljenika, i nakon pretnji i prostačkih reči koje su uputili Aleksandru Vučiču i njegovoj porodici, sada punom parom, vređaju i v.d. predsednika države Anu Brnabić i njenu porodicu!
Po već viđenom scenariju i ne prezajući ni od čega, blokaderi iz dana u dan zaprepašćuju javnosti, ovoga puta praveći neukusne šale na račun Brnabićeve i njenog deteta!
Mrežama se deli video snimak dvojice blokadera koji Anu Brnabić zovu "glavnokomandujući brat Brnaba".
- Kad izvadi hiljadu dinara i svom detetu da, šta kaže? Idi kupi čaletu uloške - kazao je jedan od blokadera, a potom drugi dodao:
- A onda on kaže, "pa ne mogu". A Brnabić pita "šta ne možeš, pi**a ti materina. Ja sam te napravio". A sin kaže, "u al si me napravio"...- rekao je blokader gnusno se smejući.
Korisnik Iksa koji je podelio snimak, napisao je u svojoj objavi:
- Jel nekome ovo smešno? Dva blokadera koja su do sad već privođena zbog pretnji smrću građanima koji ne misle kao oni, sad su snimili video na kojem vređaju Anu Brnabić i njeno maloletno dete!