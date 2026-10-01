Slušaj vest

Blokaderi u svom dobro poznatom maniru, nastavljaju sa uvredama neistomišljenika, i nakon pretnji i prostačkih reči koje su uputili Aleksandru Vučiču i njegovoj porodici, sada punom parom, vređaju i v.d. predsednika države Anu Brnabić i njenu porodicu!

Po već viđenom scenariju i ne prezajući ni od čega, blokaderi iz dana u dan zaprepašćuju javnosti, ovoga puta praveći neukusne šale na račun Brnabićeve i njenog deteta!

Mrežama se deli video snimak dvojice blokadera koji Anu Brnabić zovu "glavnokomandujući brat Brnaba".

- Kad izvadi hiljadu dinara i svom detetu da, šta kaže? Idi kupi čaletu uloške - kazao je jedan od blokadera, a potom drugi dodao:

Blokaderi koji su vređali Anu Brnabić Foto: printscreen X - Bljesak

- A onda on kaže, "pa ne mogu". A Brnabić pita "šta ne možeš, pi**a ti materina. Ja sam te napravio". A sin kaže, "u al si me napravio"...- rekao je blokader gnusno se smejući.

Korisnik Iksa koji je podelio snimak, napisao je u svojoj objavi: