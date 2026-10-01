Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i danas nastavlja da u svojoj škodi obilazi Srbiju uzduž i popreko i razgovara sa narodom.

Danas je, kako je rekao, na turneji po Sremu posle koje se održava veliki skup u 18 sati u Sremskoj Mitrovici.

Obrativši se brojnim okupljenim građanima u Šimanovcima, rekao je sledeće:

Vučić u Sremu Foto: Informer TV printscreen

- Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja svuda po Srbiji. I ono što je najgore, što sam primetio i ranije, oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, po svaku cenu, uglavnom za svoju metu imaju žene. I gledaju kako i gde da napadnu žene.

Ne propustitePolitikaVUČIĆ SE DRUŽIO SA ŠIMANOVČANKAMA: Sve vam je lepo, prava sremačka kuća! U pozadini svira omiljena radio stanica, prave se šapice i džem od šljiva! (FOTO)
Screenshot 2026-10-01 140913.png

 - Prvo, ljudi koji napadaju žene zaslužuju samo prezir. To nisu ljudi. Kada vidite čoveka koji je u blizini prvog na listi, zamislite da njih dvojica sad stoje sa mnom, i da jedan od njih priđe i udari pesnicom u glavu, onako krvnički, jednu ženu, kao što su oni u prisustvu njihovog prvog na listi, Srđanovića, udarili ženu, a on se pravi blesav kao da ništa nije video i još kaže: "Sve ste divno danas učinili".

- A ja bih skočio na njih obojicu zajedno, sve da su tri puta jači od mene. Potukao bih se s njima što su ženu koja je možda moj protivnik udarili pesnicom u glavu. Svaki častan čovek bi to uradio. Kod njih je to postalo normalno.

- Moja molba za vas... Da nigde ne učestvujemo u nasilju. Kad vidite. Jer oni će biti sve nervozniji. Obećavali su narodu 70% glasova, pa ovako, pa onako, i sad kako se približavaju izbori, oni znaju da izbore gube. Zato oni više o izborima i ne pričaju, zato u debate ne idu, zato što znaju da nemaju šta da poruče za glasove se i ne bore. Oni se spremaju za nasilje.

Dakle, pod 1: na nasilje, siledžijstvo, ne odgovaramo. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir, red, to je za nas najvažnije, poručio je Vučić okupljenima.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaTRI KLJUČNA PRAVILA! Vučić se obratio građanima i ukazao šta je najvažnije - "Nemojte da ulazimo u njihovu šemu, da pričamo o glupostima..." (VIDEO)
Aleksandar Vučić Apatin Prigrevica (1).jpeg
PolitikaVUČIĆ SE DRUŽIO SA ŠIMANOVČANKAMA: Sve vam je lepo, prava sremačka kuća! U pozadini svira omiljena radio stanica, prave se šapice i džem od šljiva! (FOTO)
Screenshot 2026-10-01 140913.png
Politika"ZAMISLITE ŠTA BI RADILI ŽENAMA DA SU NA VLASTI!" Vučić iz Jagodine potresao rečima: Kad u opoziciji ovako tuku žene, državu bi razorili! (VIDEO)
2026-09-30 18_28_27-Downloads - File Explorer.png
Politika"ŽENE SU TE KOJE DRŽE SVE" Vučić: One su naš ponos! Naša je dužnost da ih poštujemo, čuvamo i štitimo - bez žena ne bi bilo ni naše Srbije (VIDEO)
Aleksandar Vučić.jpg
Politika"LEŽI NEGDE, GLEDA U PLAFON..." Vučić demaskirao prljavu igru blokadera: Ovo su 3 razloga zbog kojih ne smeju na debatu - "MENE NE POSTAVLJA PLENUM!"
Aleksandar Vučić
PolitikaVUČIĆ KOD MARKOVIĆA PALME, DOČEKALA GA BOGATA TRPEZA: Toliko mi se sete probudi kada dođem ovde, a opet se divno osećam (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"ALAL VAM VERA NA OCA I NA MAJKU KOJA VAS JE VASPITALA" O ovom snimku svi pričaju! Baka izgrlila Vučića a on poručio: Porodica je svetinja! (VIDEO)
vucic.jpg
Politika"SVE IM TRIKOVE ZNAM I LJUDI TO ODLIČNO OSEĆAJU" Vučić o objavi blokadera: Sutra, kada budu uvodili sankcije Rusiji, reći će 'Pa, to je rekao neki plenum'
Screenshot 2026-09-30 113639.png
Politika"POLICAJAC MI JE BUKVALNO ŽIVOT SPASAO – VOZIO SAM DANILA I MILICU" Vučić: Zaustavio me kod Čačka i rekao, stani ovde, spavaj 20 min i nastavi
Aleksandar Vučić
Politika"ZA 3 DANA U ARENI BIĆE VELIKO IZNENAĐENJE ZA LJUDE - GOST IZ EVROPE" Vučić: "Mnogo sam srećan što je ta osoba prihvatila moj poziv posle 2 minuta"
Screenshot 2026-09-30 113639.png
Politika"99 GODINA IMATE?" Upoznali se pa rukovali Vučić i deka Prvule, najstariji u Donjoj Kamenici! A onda starina ovako poentirao rečenicom koja se prepričava! VIDEO
Aleksandar Vučić izbori 2026 Donja Kamenica predizborna kampanja
Politika"NA 'IGNOR' JE STAVIO NAROD, A NE MENE" Vučić: Uloženo je 6,7 milijardi evra u rušenje Srbije! Kad osetimo da je ugrožena, svi kao jedan stanemo uz državu
Aleksandar Vučić