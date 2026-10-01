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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", i danas nastavlja da u svojoj škodi obilazi Srbiju uzduž i popreko i razgovara sa narodom.

Danas je, kako je rekao, na turneji po Sremu posle koje se održava veliki skup u 18 sati u Sremskoj Mitrovici.

Obrativši se brojnim okupljenim građanima u Šimanovcima, rekao je sledeće:

1/24 Vidi galeriju Vučić u Sremu Foto: Informer TV printscreen

- Prethodnih dana bili ste svedoci silnog nasilja svuda po Srbiji. I ono što je najgore, što sam primetio i ranije, oni koji bi po svaku cenu da se dočepaju fotelja, po svaku cenu, uglavnom za svoju metu imaju žene. I gledaju kako i gde da napadnu žene.

- Prvo, ljudi koji napadaju žene zaslužuju samo prezir. To nisu ljudi. Kada vidite čoveka koji je u blizini prvog na listi, zamislite da njih dvojica sad stoje sa mnom, i da jedan od njih priđe i udari pesnicom u glavu, onako krvnički, jednu ženu, kao što su oni u prisustvu njihovog prvog na listi, Srđanovića, udarili ženu, a on se pravi blesav kao da ništa nije video i još kaže: "Sve ste divno danas učinili".

- A ja bih skočio na njih obojicu zajedno, sve da su tri puta jači od mene. Potukao bih se s njima što su ženu koja je možda moj protivnik udarili pesnicom u glavu. Svaki častan čovek bi to uradio. Kod njih je to postalo normalno.

- Moja molba za vas... Da nigde ne učestvujemo u nasilju. Kad vidite. Jer oni će biti sve nervozniji. Obećavali su narodu 70% glasova, pa ovako, pa onako, i sad kako se približavaju izbori, oni znaju da izbore gube. Zato oni više o izborima i ne pričaju, zato u debate ne idu, zato što znaju da nemaju šta da poruče za glasove se i ne bore. Oni se spremaju za nasilje.

Dakle, pod 1: na nasilje, siledžijstvo, ne odgovaramo. Mi se sklanjamo, nama odgovara mir, red, to je za nas najvažnije, poručio je Vučić okupljenima.