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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" komentarisao je danas navode predsednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića o atentatu koji su crnogorski klanovi planirali na Vučića.

- Sagledajte samo gde se nalazi Medenica, sagledajte koga obaveštava iz Srbije, iz koje jedinice, čiji je komandant smenjen. Pogledajte kako i na koje načine zajedničke odluke političke donose Đukanović i Kurti. Gde su njih dvojica, tu je i Zvicer, najopasniji ubica u ovom delu Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa tzv. Kosovskim. I svakom Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno - kazao je on.

Vučić dodaje da mu je zanimljivo da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu.