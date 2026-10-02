VUČIĆ O PLANU ZA ATENTAT NA NJEGA: "Gde su Đukanović i Kurti, tu je i Zvicer! Samo pogledajte šta se desilo juče..."
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" komentarisao je danas navode predsednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića o atentatu koji su crnogorski klanovi planirali na Vučića.
- Sagledajte samo gde se nalazi Medenica, sagledajte koga obaveštava iz Srbije, iz koje jedinice, čiji je komandant smenjen. Pogledajte kako i na koje načine zajedničke odluke političke donose Đukanović i Kurti. Gde su njih dvojica, tu je i Zvicer, najopasniji ubica u ovom delu Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa tzv. Kosovskim. I svakom Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno - kazao je on.
Vučić dodaje da mu je zanimljivo da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu.
- Je l` to hoćete, da klečim na kolenima da Srbija uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom, i to sa Tompsonovim pesmama? Mi nećemo biti za dom spremni nikada. Mi smo se protiv fašizma i nacizma borili i u Drugom svetskom ratu, i nastavićemo da se borimo - poručio je Vučić.