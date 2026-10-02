Slušaj vest

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" komentarisao je danas navode predsednika Demokratske narodne partije Milana Kneževića o atentatu koji su crnogorski klanovi planirali na Vučića.

- Sagledajte samo gde se nalazi Medenica, sagledajte koga obaveštava iz Srbije, iz koje jedinice, čiji je komandant smenjen. Pogledajte kako i na koje načine zajedničke odluke političke donose Đukanović i Kurti. Gde su njih dvojica, tu je i Zvicer, najopasniji ubica u ovom delu Evrope. Pogledajte jučerašnje potpisivanje hrvatskog arhiva sa tzv. Kosovskim. I svakom Srbinu koji želi da vidi stvari sve je jasno - kazao je on.

Vučić dodaje da mu je zanimljivo da Crna Gora može i sa hrvatskim jezikom u Evropu.

- Je l` to hoćete, da klečim na kolenima da Srbija uđe u Evropu sa hrvatskim jezikom, i to sa Tompsonovim pesmama? Mi nećemo biti za dom spremni nikada. Mi smo se protiv fašizma i nacizma borili i u Drugom svetskom ratu, i nastavićemo da se borimo - poručio je Vučić.

Ne propustitePolitika"EKSKLUZIVNO ĆU VAM OTKRITI, DOBIO SAM INFORMACIJE PRE 15 DANA!" Knežević: Kavčani su razmatrali atentat na Vučića kad je bio u Tivtu
Milan Knežević Aleksandar Vučić
PolitikaRASKRINKANA NOVA LAŽ BLOKADERA! Manipulisali snimkom i nalepili "srednji prst", a istina je POTPUNO DRUGAČIJA - Pogledajte kako je kamiondžija pozdravio Vučića
Aleksandar Vučić
Politika"NAPRAVLJEN JE PRVI KORAK KA TOMPSONOVIM KONCERTIMA"! Milenko Jovanov o bojkotu srpskih glumaca zbog filma "Djeca Kozare": "Obistinilo se Vučićevo upozorenje"!
Milenko Jovanov (3).jpeg
PolitikaSLIKA KOJA RUŠI PODLE LAŽI BLOKADERA: Tamara Vučić objavila fotografiju Aleksandra Vučića i Donalda Trampa kako nasmejani poziraju u Njujorku
tamara.jpg