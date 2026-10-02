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Hrvatski zvaničnici iz dana u dan pokazuju da se nalaze u stanju potpunog očaja i panike pred sve većom vojnom moći i superiornošću srpske vojske!

Umesto da objasni protiv koga je usmeren opasni vojni savez Hrvatske, Albanije i lažne države Kosovo, hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić otvorio je karte i u naletu nemoći priznao da je Srbija u ovom trenutku vojno superiorna, a usput je, naravno iskritikovao Aleksandra Vučića i politiku koju vodi.

Anušić o naoružanju Srbije Foto: Printscreen

Anušić je govorio o sigurnosnoj situaciji u okruženju, a "posebno retorici koja dolazi iz susedne Srbije".

- Druga i treća stvar koju želim spomenuti, to je sigurnosna situacija u Hrvatskoj, oko Hrvatske i u našem okruženju. Ona nije jednostavna, ona je teška, komplikovana, povijest koja nas opterećuje, povijest koja nas je naučila odličnim lekcijama i retorika koja se ponovno čuje iz susedne zemlje Srbije. Neverovatna je retorika, agresivna, napadačka i, na kraju krajeva, vrlo neprijateljska. Što ćemo i kako ćemo u budućnosti s tim našim susedima i što ćemo i kako ćemo s njima i njihovom politikom, to ćemo još videti. Svesni smo jedne stvari, da Srbija već desetu godinu intenzivno naoružava svoje oružane snage s vrlo ozbiljnim oklopnim, ne bih rekao obrambenim, nego ofanzivnim sastavima - kazao je Anušić.

Sramno je istakao da "Srbija ne prestaje retorikom koju je imala i devedesetih godina, koja je nakon te retorike započela krvavim ratom u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, na Kosovu".

- Vest da Srbija ima hipersonične kineske rakete koje su 400 kilometara dometa i za koje je predsednik Srbije rekao da može pogoditi svaki glavni grad u okruženju i da su ih nazvali "Zagrepčankama", nama je bio dovoljan motiv da tražimo protivodgovor. Mi protivodgovor imamo. Imamo raketni sastav dalekog dometa, dužeg dometa nego što oni imaju svoje domete. Ne želim da generalno rasprava o tome završi s time ko ima veći domet raketnog sustava, ali odgovor za ono što oni imaju Hrvatska ima i vrlo brzo će biti u posedu i napraviće ponovno tu ravnotežu oružanih sila, snaga na ovom teritoriju, u ovom okruženju, na jugoistoku Evrope, što je vrlo bitno - kazao je Anušić.

Anušić čak tvrdi da je Hrvatska glas razuma, a valjda se pod njihovim razmom podrazumeva ono čuveno pitanje koje je svojevremeno postavljeno Hrvatima: "Koliko Srbija mora da bude slaba i mala, a da ne bude isuviše velika za vas?"