PAJTIĆ JE SAMO VRH LEDENOG BREGA BLOKADERSKE POLITIKE! Od žurki, alkohola i incidenata do pesnica na ulicama - TAKO IZGLEDA NJIHOVA SRBIJA!
- Tekst povezuje Bojana Pajtića sa blokaderskom politikom i tvrdi da je on važan deo projekta Studentska lista.
- Navode se incidenti i privođenja pojedinih aktivista zbog alkohola, droge i nasilja, uz poruku da takav pokret donosi sukobe.
- Autor suprotstavlja tu sliku kampanji Aleksandra Vučića, koju opisuje kao poziv na mir, razgovor i institucije.
Priča o Bojanu Pajtiću, za koga smo eksluzivno otkrili da je tokom žurke u Senti završio u bolnici jer mu je pozlilo od konzumiranja droge i alkohola, dovoljno je skandalozna, ali treba da bude i otrežnjujuća za sve kojima još nije do kraja jasno ko stoji iza političkog projekta Studentska lista.
I neki novi događaji, poput privođenja blokaderskog aktiviste iz okoline Požege Milana Ristovića, koga je policija zaustavila zbog vožnje u pijanom stanju (imao je skoro dva promila alkohola u krvi), ili privođenja jednog od lidera blokadera Miloša Milovanovića, zvanog Šiki u vožnji pod dejstvom narkotika, sasvim jasno pokazuju kakvu odgovornost ima blokaderski pokret, kakve vrednosti neguje, ali i kakvu političku atmosferu ta opcija donosi sa sobom.
Svedoci smo da se oko blokaderskog pokreta iz dana u dan nižu scene sukoba, incidenata i nasilja, pa je sve teže zanemariti činjenicu da se takvo ponašanje ne događa u političkom vakuumu. U samo nekoliko dana zabeleženi su incidenti u Novom Sadu, Nišu i beogradskom naselju Mirijevo. U Novom Sadu je žena udarena pesnicom u glavu, u Mirijevu je 81-godišnji Dušan Jokić gurnut na automobil u pokretu, dok je u Nišu u napadu povređen Denis Stojanović, koji je, prema navodima, zadobio teške povrede glave.
U takvom ambijentu Studentska lista, politička tvorevina koju su blokaderi iznedrili kroz tajanstvene plenume i konfuzna vetiranja, vrlo precizno najavljuje u kakav bi politički i društveni milje uvukla celu Srbiju ukoliko bi dobila priliku da postane vlast.
Bojan Pajtić više nije samo ime iz prošlosti Demokratske stranke i nekadašnje vojvođanske politike. Njegova uloga u aktuelnoj političkoj priči je, ispostavilo se, mnogo značajnija nego što to blokaderi, njihovi navijači, pa i on sam, žele da priznaju.
Zato pitanje više nije samo ko su ljudi koji danas stoje iza megafona, ko izlazi na ulice i ko učestvuje u incidentima. Pitanje je i kakvu političku kulturu predstavljaju ljudi koji pokušavaju da od blokada naprave politički pokret.
Sa jedne strane imamo slike s ulica: svađe, guranje, pesnice, povrede, policijske intervencije i sukobe sa političkim protivnicima. Sa druge strane je kampanja u kojoj nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obilazi Srbiju, razgovara sa građanima i okuplja pristalice.
Tokom njegovog obilaska Srbije mogu se videti srpske trobojke i osmesi i čuti ovacije i poruke zajedništva. Još važnija od samih slika i aplauza jeste poruka koju je Vučić uputio nakon nasilja. On je pozvao svoje pristalice da ne odgovaraju istom merom i da kampanju privedu kraju mirno, poručujući da političke protivnike vidi kao ljude, a ne kao neprijatelje.
To je možda i najjasnija razlika između dva politička pristupa koji se danas nude građanima Srbije. Jedan se javnosti obraća kroz institucije, kampanju, skupove, razgovor sa građanima i poziv na mir, dok drugi deo svog političkog delovanja pokazuje kroz blokade, pritisak na protivnike i incidente koji su u poslednjim danima kulminirali fizičkim napadima.
I zato priča o Pajtiću nije samo priča o jednom bivšem političaru. Ona je, u ovom trenutku, deo šire priče o tome ko se nalazi iza novog političkog projekta, kakav način političke borbe zagovara i šta građani mogu da očekuju ukoliko takva politika dobije institucionalni oblik.
Jer izbor pred Srbijom nije samo između različitih imena i lista. U političkom smislu, pred građanima se nalaze i dve veoma različite slike načina na koji se vodi politička borba: kroz razgovor, izbore i institucije ili kroz ulicu, sukobe i pritisak na one koji misle drugačije.
Psiholog iz Centra za društvenu stabilnost Ljubica Bertović kaže za Kurir da u situaciji kada se politika pretvori u nasilje, bahatost i obračun sa neistomišljenicima, više ne govorimo o političkom aktivizmu, već o ponašanju koje društvo mora da osudi.
- Posebno je opasno kada se incidenti poput ovih dešavaju u atmosferi blokada kampanje pred predstojeće izbore, a onda se pokušavaju predstaviti kao prihvatljiv oblik političke borbe. Zato je važno podsetiti i na politički kontinuitet. Bojan Pajtić je godinama jedan od prepoznatljivih simbola politike koja je u severnoj srpskoj pokrajini ostavila duboke podele i nepoverenje, a danas vidimo njegove javne nastupe, nasilne, u kontekstu podrške blokaderskoj političkoj matrici. Sa druge strane, Aleksandar Vučić se, gde god da se pojavi među građanima, suočava sa neposrednim kontaktom sa ljudima i javnim iskazima podrške. Ta razlika govori o različitim političkim pristupima - jednom koji insistira na sukobu i drugom koji svoju politiku meri direktnim odnosom sa građanima. Biće izbor vrlo lak i jednostavan, biramo li nasilje, bahatost, mizogeniju, agresiju i podele ili ujedinjenu Srbiju - zaključuje Ljubica Bertović.