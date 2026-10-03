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Priča o Bojanu Pajtiću, za koga smo eksluzivno otkrili da je tokom žurke u Senti završio u bolnici jer mu je pozlilo od konzumiranja droge i alkohola, dovoljno je skandalozna, ali treba da bude i otrežnjujuća za sve kojima još nije do kraja jasno ko stoji iza političkog projekta Studentska lista.

I neki novi događaji, poput privođenja blokaderskog aktiviste iz okoline Požege Milana Ristovića, koga je policija zaustavila zbog vožnje u pijanom stanju (imao je skoro dva promila alkohola u krvi), ili privođenja jednog od lidera blokadera Miloša Milovanovića, zvanog Šiki u vožnji pod dejstvom narkotika, sasvim jasno pokazuju kakvu odgovornost ima blokaderski pokret, kakve vrednosti neguje, ali i kakvu političku atmosferu ta opcija donosi sa sobom.

Milan Ristović Foto: Ustupljena fotografija

Svedoci smo da se oko blokaderskog pokreta iz dana u dan nižu scene sukoba, incidenata i nasilja, pa je sve teže zanemariti činjenicu da se takvo ponašanje ne događa u političkom vakuumu. U samo nekoliko dana zabeleženi su incidenti u Novom Sadu, Nišu i beogradskom naselju Mirijevo. U Novom Sadu je žena udarena pesnicom u glavu, u Mirijevu je 81-godišnji Dušan Jokić gurnut na automobil u pokretu, dok je u Nišu u napadu povređen Denis Stojanović, koji je, prema navodima, zadobio teške povrede glave.

U takvom ambijentu Studentska lista, politička tvorevina koju su blokaderi iznedrili kroz tajanstvene plenume i konfuzna vetiranja, vrlo precizno najavljuje u kakav bi politički i društveni milje uvukla celu Srbiju ukoliko bi dobila priliku da postane vlast.

Foto: Kurir

Bojan Pajtić više nije samo ime iz prošlosti Demokratske stranke i nekadašnje vojvođanske politike. Njegova uloga u aktuelnoj političkoj priči je, ispostavilo se, mnogo značajnija nego što to blokaderi, njihovi navijači, pa i on sam, žele da priznaju.

Zato pitanje više nije samo ko su ljudi koji danas stoje iza megafona, ko izlazi na ulice i ko učestvuje u incidentima. Pitanje je i kakvu političku kulturu predstavljaju ljudi koji pokušavaju da od blokada naprave politički pokret.

Sa jedne strane imamo slike s ulica: svađe, guranje, pesnice, povrede, policijske intervencije i sukobe sa političkim protivnicima. Sa druge strane je kampanja u kojoj nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obilazi Srbiju, razgovara sa građanima i okuplja pristalice.

Tokom njegovog obilaska Srbije mogu se videti srpske trobojke i osmesi i čuti ovacije i poruke zajedništva. Još važnija od samih slika i aplauza jeste poruka koju je Vučić uputio nakon nasilja. On je pozvao svoje pristalice da ne odgovaraju istom merom i da kampanju privedu kraju mirno, poručujući da političke protivnike vidi kao ljude, a ne kao neprijatelje.

To je možda i najjasnija razlika između dva politička pristupa koji se danas nude građanima Srbije. Jedan se javnosti obraća kroz institucije, kampanju, skupove, razgovor sa građanima i poziv na mir, dok drugi deo svog političkog delovanja pokazuje kroz blokade, pritisak na protivnike i incidente koji su u poslednjim danima kulminirali fizičkim napadima.

I zato priča o Pajtiću nije samo priča o jednom bivšem političaru. Ona je, u ovom trenutku, deo šire priče o tome ko se nalazi iza novog političkog projekta, kakav način političke borbe zagovara i šta građani mogu da očekuju ukoliko takva politika dobije institucionalni oblik.

Jer izbor pred Srbijom nije samo između različitih imena i lista. U političkom smislu, pred građanima se nalaze i dve veoma različite slike načina na koji se vodi politička borba: kroz razgovor, izbore i institucije ili kroz ulicu, sukobe i pritisak na one koji misle drugačije.

Psiholog iz Centra za društvenu stabilnost Ljubica Bertović kaže za Kurir da u situaciji kada se politika pretvori u nasilje, bahatost i obračun sa neistomišljenicima, više ne govorimo o političkom aktivizmu, već o ponašanju koje društvo mora da osudi.

Ljubica Bertović Foto: Centar za društvenu stabilnost