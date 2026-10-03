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Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.

Okupljenima će se obratiti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

15.30 - Otvorene kapije Arene

Kapije Arene, gde će večeras biti održan veličanstveni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", upravo su otvorene.

00:08 Otvaranje kapije Izvor: Kurir

15.20 - Mladi iz Stare Pazove kod Arene

Grupa devojaka iz Stare Pazove rekle su za Kurir da su došle zato što očekuju pobedu liste Ujedinjena Srbija.

Foto: Kurir

15.19 - "Danas mi je puno srce"

Anđelija Pavićević (78) iz Beograda je za "Kurir" rekla sledeće:

- Ovde sam da pružim podršku vladi koja je uradila više za 12 godina od bilo koga pre toga. To ne vidi samo onaj ko neće da vidi. Meni je puno srce kada vidim da Srbija napreduje. I danas mi je puno srce.

Foto: Kurir

15.17 - Pogledajte sjajnu atmosferu ispred Arene

00:11 Građani se u sve većem broju okupljaju oko severnog ulaza u Arenu Izvor: Kurir

15.10 - Iz Temerina zapucao za Beograd da podrži Vučića

Zoran Pisar (63) iz Temerina je za Kurir otkrio zašto je došao danas u Arenu.

Zoran Pisar Foto: Kurir

- Došli smo ovde da damo podršku ovoj srpskoj vlasti, a ne nekoj drugoj. Samo ujedinjeni možemo biti još jači i prosperitetniji. Atmosfera ovde je fantastična. Ovo je pre svega patriotski skup.

15.07 - "I mladi su uz Vučića"

Martina Živković iz Zemuna, došla je da podrži politiku predsednika Vučića i listu Ujedinjene Srbije.

Martina Živković Foto: Kurir

- I mladi su uz Vučića, ovo je dobra politika koja treba da se nastavi!

14.58 - Doktor Ilić za Kurir

Prim. dr Dragan Ilić (64), pedijatar iz Smedereva, objasnio je za Kurir zašto je došao na veliki skup u Areni.

Dr Dragan Ilić Foto: Kurir

- Došao sam ovde baš zato što mi, kao što piše na ovoj zastavi, znači ujedinjena Srbija - da se ne delimo, da se ne svađamo, da budemo jedinstveni. Dosta nam je u istoriji bila jedna podela - na četnike i partizane, ne bih želeo da se to ponovi

Vučićeva poruka pred skup

14.55 - Moramo da se borimo za ovu zemlju

Vojin Damjanović penzioner iz Stepojevca došao da podrži listu "Ujedinjena Srbija" i nastavak politike koju predvodi Aleksandar Vučić. Prezadovoljan, kaže ova vlast je uradila najviše od Tita.

Vojin Damjanović Foto: Kurir

- Moramo da se borimo za ovu zemlju, drugu nemamo - istakao je Damjanović.

14.50 - Veliki broj ljudi ispred Arene čak tri sata pred početak skupa

Ispred Beogradske arene, gde danas treba da se održi veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", već je počelo okupljanje građana.

1/7 Vidi galeriju Okupljanje ispred Arene Foto: Kurir

Iako je zvanično otvaranje kapija dvorane zakazano za 15.30 časova, već uveliko ispred Arene pristižu građani iz različitih krajeva Srbije.