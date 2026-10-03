UŽIVO VELIKI SKUP UJEDINJENE SRBIJE U ARENI: Ogroman broj ljudi već stigao, građani za Kurir otkrili zašto su došli - Danas nam je PUNO SRCE (FOTO/VIDEO)
Veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni počeće danas u 18 časova. Građane očekuje bogat program, nastupi najvećih domaćih zvezda, a posebnu pažnju privlači dolazak specijalnog gosta - predsednika vlade Slovačke Roberta Fica.
Okupljenima će se obratiti Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
15.30 - Otvorene kapije Arene
Kapije Arene, gde će večeras biti održan veličanstveni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", upravo su otvorene.
15.20 - Mladi iz Stare Pazove kod Arene
Grupa devojaka iz Stare Pazove rekle su za Kurir da su došle zato što očekuju pobedu liste Ujedinjena Srbija.
15.19 - "Danas mi je puno srce"
Anđelija Pavićević (78) iz Beograda je za "Kurir" rekla sledeće:
- Ovde sam da pružim podršku vladi koja je uradila više za 12 godina od bilo koga pre toga. To ne vidi samo onaj ko neće da vidi. Meni je puno srce kada vidim da Srbija napreduje. I danas mi je puno srce.
15.17 - Pogledajte sjajnu atmosferu ispred Arene
15.10 - Iz Temerina zapucao za Beograd da podrži Vučića
Zoran Pisar (63) iz Temerina je za Kurir otkrio zašto je došao danas u Arenu.
- Došli smo ovde da damo podršku ovoj srpskoj vlasti, a ne nekoj drugoj. Samo ujedinjeni možemo biti još jači i prosperitetniji. Atmosfera ovde je fantastična. Ovo je pre svega patriotski skup.
15.07 - "I mladi su uz Vučića"
Martina Živković iz Zemuna, došla je da podrži politiku predsednika Vučića i listu Ujedinjene Srbije.
- I mladi su uz Vučića, ovo je dobra politika koja treba da se nastavi!
14.58 - Doktor Ilić za Kurir
Prim. dr Dragan Ilić (64), pedijatar iz Smedereva, objasnio je za Kurir zašto je došao na veliki skup u Areni.
- Došao sam ovde baš zato što mi, kao što piše na ovoj zastavi, znači ujedinjena Srbija - da se ne delimo, da se ne svađamo, da budemo jedinstveni. Dosta nam je u istoriji bila jedna podela - na četnike i partizane, ne bih želeo da se to ponovi
Vučićeva poruka pred skup
14.55 - Moramo da se borimo za ovu zemlju
Vojin Damjanović penzioner iz Stepojevca došao da podrži listu "Ujedinjena Srbija" i nastavak politike koju predvodi Aleksandar Vučić. Prezadovoljan, kaže ova vlast je uradila najviše od Tita.
- Moramo da se borimo za ovu zemlju, drugu nemamo - istakao je Damjanović.
14.50 - Veliki broj ljudi ispred Arene čak tri sata pred početak skupa
Ispred Beogradske arene, gde danas treba da se održi veliki skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", već je počelo okupljanje građana.
Iako je zvanično otvaranje kapija dvorane zakazano za 15.30 časova, već uveliko ispred Arene pristižu građani iz različitih krajeva Srbije.
Građani dolaze u grupama, mnogi i sa porodicama, raspoloženi i nasmejani pred početak velikog okupljanja. U Areni će danas nastupiti Aca Lukas, Vesna Zmijanac i Mira Škorić, a u nastavku programa očekuje se i obraćanje Aleksandra Vučića, koji je najavio da će predstaviti programske stavove, kao i plan i viziju liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".