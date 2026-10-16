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Skandalozne fotografije bivšeg lidera Demokratske stranke i prema brojnim navodima, vođe Studentske liste i blokadera, Bojana Pajtića isplivale su u javnost!

Prema fotografijama koje kruže društvenim mrežama, vidi se da se Pajtić nalazi u društvu ženske osobe, ležeći na dvosedu u izuzetno opuštenoj atmosferi i sa veoma čudnovatim izrazom lica, dok se na tanjiru ispred njega nalaze posluženi narkotici pripremljeni za konzumaciju.

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Fotografije nedvosmisleno pokazuju da su supstance bile pripremljene za korišćenje, a delom već i konzumirane, što otvara seriju skandaloznih pitanja za čoveka koji iz senke upravlja blokaderskim pokretom. 

Postavlja se pitanje Bojanu Pajtiću, koji je u više navrata govorio da je materijal na kojem se nalazi on ili na kome su njegove prepiske, napravljen uz pomoć veštačke inteligencije - da li su i ove slike proizvod AI-ja?

Bojan Pajtić i narkotici na stolu Foto: Informer printscreen

Podsećamo, na društvenim mrežama takođe je isplivao snimak koji pokazuje kako je izgledalo jedno Pajtićevo jutro, koje je detaljno opisao:

- Sad sam ustao bre, nisam spavao četiri dana i četiri noći, je*o te, na drogama sam, u pi*ku materinu. Moram da spavam, spavaću tri sata, onda imam ispit. Probudio sam se čoveče, na drogi sam, ono je*o te - čuje se kako Pajtić izgovara na audio snimku.

Više o navodima Bojana Pajtića i o tome kako je dirigovao blokaderskim akcijama, možete pogledati OVDE.

(Informer)

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