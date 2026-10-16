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Štamparije pod kontrolom funkcionera bivšeg režima, koordinacija nastupa u medijima i tajne konsultacije o kontaktima sa stranim fondacijama - tako u praksi izgleda "studentski pokret" u Novom Sadu. Objavljujemo prepiske koje dokazuju da Aleksandar Smieško, blokader sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, sve ključne korake blokadera i odborničkih grupa usklađuje sa Strahinjom Simovićem, operativcem Bojana Pajtića za specijalne zadatke.

- Aleksandar Smieško je jedan od rukovodilaca Regionalnog izbornog štaba (RIŠ), takozvane studentske liste’. Smieško je na direktnoj je vezi i u koordinaciji aktivnosti sa najbližim saradnicima Bojana Pajtića, bivšeg predsednika DS, sa kojima je Pajtić održavao konspirativne sastanake i preko kojih je slao instrukcije plenumima - kaže sagovornik Kurira koji je našoj redakciji dostavio Smieškove prepiske.

01:01 Bojan Pajtić, Dušan Elezović i Strahinja Simović ugovaraju scenario Izvor: Kurir

Smieško je, kako pokazuju prepiske koje objavljujemo, u stalnom kontaktu sa Strahinjom Simovićem iz Novog Sada, nekadašnjim predsednikom Izvršnog odbora Demokratske stranke (inače, učesnikom tajnih sastanaka sa Pajtićem i Elezovicem, o kojima smo pisali). Smiešku je Pajtićeva grupa obezbeđivala štampanje propagandnog materijala za potrebe "studenata", posredstvom štamparija nad kojima ima kontrolu.

- Štamparija "FUTURA". Igor Vlaović. Velika i ozbiljna štamparija. Sa njima možete sve da štampate i žele da pomognu. Očekuje poziv. Sale Andrić. Mala štamparija, ali može da uskoči po potrebi i u zavisnosti od toga šta treba od štampe. Javiti mu se od ponedeljka 18.05. - piše u porukama za Smieška.

Dogovori o štamparijama Foto: Printskrin

Bojan Pajtić i njegovi najbliži saradnici su preko Smieška koordinisali aktivnostima i slali instrukcije u pogledu delovanja odbornika u Skupštini opštine Kula, kao na temu nastupa u medijima.

- Po meni, veliki kiks su napravili sto su prihvatili gostovanja u medijima ovih par dana. Prevelik je rizik bez imalo nagrade. Imaju jutarnji program i neko gostovanje u 17h, za dva dana neku debatu... - piše Smieško, i dobija odgovor:

- Dobro je da ste u kontaktu, ali bi bilo dobro da se oko ključnih stvari konsultuju sa vama, jer njihovi potezi i greške se direktno pripisuju pokretu. Iz tog razloga probaj da sa njima uspostaviš tu vrstu odnosa, bez da se oni ljute, već da shvate odnose i posledice njihovih poteza. Vi ste njima dali "pobedu", bez vaše podrške ne bi bili u Skupštini. Korektno bi bilo da se iz tog razloga konsultuju sa vama.

Koordinacija oko nastupa u medijima "Studentske liste" Foto: Printskrin

Takođe, direktno se konsultuju i oko aktivnosti i odnosa sa strancima, stranim fondacijama i organizacijama, poput NDI i IRI, ali i sa kontaktima iz OEBS i Saveta Evrope.

- Sad baš koleginica gleda da dođe do toga, sa IRI-jem ne postoji neka da kažemo saradnja i sad gledamo da vidimo da dobijemo baš celo celo istraživanje i celu metodologiju. Hvala ti puno! - piše Aleksandar Smieško u jednoj poruci, a onda dobija sugestije:

Foto: Printskrin

- Ako imate kontakte sa OSCEom ili Savetom evrope, proverite sa njima da li je info tačan i da li sigurno stoje iza objave.

Sve ovo jeste jos jedan, jasan i ubedljiv dokaz - da je iza "studentske" prevare sve vreme sakriveno staro "žuto preduzeće" Bojana Pajtića, u nameri da se ponovo docepa vlasti i državne kase.

Poruka Aleksandra Smieška Strahinji Simoviću Foto: Printskrin