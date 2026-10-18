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- Kada ćerka dovede momka na upoznavanje, svaki tata sa Balkana se ponaša isto, poručio je Aleksandar Vučić otkrivši kako je to izgledalo kad je na prvo upoznavanje došla familija momka njegove ćerke Milice.

- Kad mi je Milica dovela momka. I sad došla porodica, on je stranac, i sad došli oni svi. I možete misliti, sad kod mene, ja sam, oni se svi poređali. Otac, majka, da, da, svi došli, i sad oni mi saopštavaju da je to ozbiljna veza i tako dalje...

- A Milica... tata, molim te, samo budi normalan. Tata, molim te, samo nemoj onaj tvoj izraz lica i tako dalje. I onda sam ja, naravno, počeo: A ja primitivac, Balkanac...

- A onda Milica, kad se završilo: Dobro, bolje je prošlo nego što sam mislila, ispričao je Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija, gostujući u emisiji Magazin In na TV Pinku.