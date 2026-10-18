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Jedan od glavnih inostranih finansijera Studentske liste Nenad Milanović, čovek koji stoji iza portala "Izlaz" (na kojem je glavna urednica Ana Mihajlovski) počeo je da šalje privatne preteće poruke političarima koji su ostali u izbornoj trci, i neće da se sklone zarad blokaderske tzv studentske liste! Naime MIlanović je preko društvene mreže X poslao privatnu poruku predsedniku Građanskog pokreta Solidarnost Goranu Ješiću!

U njoj je najavio da će, pošto lista ne namerava da se povuče iz izborne trke, pokrenuti kampanju protiv nje!

Informaciju o provatnim porukama Milanovića objavljena je na Iks nalogu Ješićeve stranke.

Solidarnost - objava na Iksu o pretnjama Milanovića Foto: x

Nenad Milanović, koji je odranije poznat po prikupljanju novca u Americi za finansiranje antisrpskih akcija i uličnih blokada, i poseduje hrvatski pasoš, odranije je poznat po pretnjama. Naime, on je pretio i zaposlenima u sopstvenoj firmi nasiljem i silovanjem!