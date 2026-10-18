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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević rekao je danas tokom druženja sa aktivistima SNS-a na Ribarcu u Novom Sadu, da je veliki skup Ujedinjene Srbije održan u tom gradu bio spektakl, a ne samo miting i da je organizacija rezultat dugotrajnog rada i odricanja velikog broja ljudi.

On je zahvalio je aktivistima, poljoprivrednicima, traktoristima, biciklistima i svima koji su učestvovali u organizaciji, kao i građanima koji su pešačili od Bačke Palanke do Novog Sada i poručio da je pred njima najvažnija sedmica uoči izbora 25. oktobra.

- Nema spavanja narednih sedam dana. Najdužih sedam dana je pred nama - naglasio je Vučević, pozivajući aktiviste na jedinstvo i da nastave kampanju i razgovore sa građanima.

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Vučević: Najdužih sedam dana je pred nama Izvor: Tanjug

On je rekao da za SNS kampanja ne traje 45 dana, već da se prethodne dve godine bore za Novi Sad, Srbiju i normalan život.

Vučević je naveo SNS ima svoju politiku, rezultate i jasno predstavljene kandidate i da se pozitivna energija sa skupa u Novom Sadu širi i na druge delove Srbije, ocenjujući da je važno da građani izađu na izbore i iskažu svoju volju na biračkim mestima.
Skupu su prisustvovali i članovi predsedništva SNS-a Maja Gojković i Žarko Mićin, kao i kandidat za narodnog poslanika Vladimir Balać.

Miloš Vučević tokom druženja sa aktivistima SNS-a na Ribarcu u Novom Sadu Foto: Tanjug

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