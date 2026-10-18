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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas decu i mladu u ustanovi "Spomenak" u Pančevu.

Ona je prethodno u kafiću Zvuci srca, u kom rade osobe sa invaliditetom, za mališane napravila limunadu, a odatle im je ponela i kolače.

Po dolasku u Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak", mališani su je odmah saleteli i pomogli joj da unese brojne poklone koje im je donela.

Ipak, iznenađenjima tu nije bilo kraja, pošto im je ministarka Stamenkovski saopštila sledeće: