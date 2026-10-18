Najlepši mogući poklon za mališane: Ministarka Stamenkovski posetila decu i mlade u domu "Spomenak" - Donela poklone, a onda saopštila najlepšu moguću vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas decu i mladu u ustanovi "Spomenak" u Pančevu.
Ona je prethodno u kafiću Zvuci srca, u kom rade osobe sa invaliditetom, za mališane napravila limunadu, a odatle im je ponela i kolače.
Po dolasku u Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak", mališani su je odmah saleteli i pomogli joj da unese brojne poklone koje im je donela.
Ipak, iznenađenjima tu nije bilo kraja, pošto im je ministarka Stamenkovski saopštila sledeće:
- Direktor će da nam napravi jedan spisak i da nam javi vaše sve podatke, i koliki broj lica bi išao sa dečicom, koliko dečice i mi ćemo da vam organizujemo da sledeće godine idete na more!