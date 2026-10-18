Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski posetila je danas decu i mladu u ustanovi "Spomenak" u Pančevu.

Ona je prethodno u kafiću Zvuci srca, u kom rade osobe sa invaliditetom, za mališane napravila limunadu, a odatle im je ponela i kolače.

Po dolasku u Dom za decu i omladinu bez roditeljskog staranja "Spomenak", mališani su je odmah saleteli i pomogli joj da unese brojne poklone koje im je donela.

Ipak, iznenađenjima tu nije bilo kraja, pošto im je ministarka Stamenkovski saopštila sledeće:

- Direktor će da nam napravi jedan spisak i da nam javi vaše sve podatke, i koliki broj lica bi išao sa dečicom, koliko dečice i mi ćemo da vam organizujemo da sledeće godine idete na more!

Ne propustiteDruštvoBriga o našim najstarijima mora biti jedan od prioriteta društva: Ministarka Stamenkovski posetila Gerontološki centar u Pančevu
Milica Đurđević Stamenkovski
DruštvoMinistarka Stamenkovski od rane zore u akciji: Stigla u Pančevo, spremala limunadu za mališane u Domu, pa krenula sa sve keceljom (VIDEO)
mđs.png
DruštvoĐurđević Stamenkovski u poseti porodici Cakić u Vrmdži: "Naša je obaveza da budemo oslonac onima koji svoje živote posvećuju brizi o najmilijima" (video)
Screenshot 2026-10-17 171802.png
Politika"SRBIJA IMA SNAGU KADA VERUJE U SEBE" Đurđević Stamenkovski na skupu u Novom Sadu: Srpski narod najbolje zna da prepozna trenutke kada je važno da budemo složni
WhatsApp Image 2026-10-16 at 20.17.50.jpeg