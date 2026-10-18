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Bratska ljubav jača od bolesti! Ivan Vasković došao je iz Nemačke da bi svom bratu blizancu Milanu poklonio ono najvrednije, šansu za novi život!

Jednojajčani blizanci Ivan i Milan Vasković, obojica stari 44 godine, prošli su kroz zahtevnu transplantaciju bubrega u Univerzitetskom kliničkom centru Niš. Ivan je bratu donirao bubreg, a lekari UKC Niš uspešno izveli operaciju koja je porodici donela najvažnije vesti, oporavak i nadu u zajedničku budućnost!

Milan se godinama borio sa teškom bubrežnom insuficijencijom. Bolest mu je ugrožavala zdravlje i otežavala svakodnevni život. Ivan, koji živi u Nemačkoj, odlučio je da mu pomogne na najdirektniji mogući način, da mu donira bubreg.

Rezultati posle operacije ulivaju optimizam. Vrednost kreatinina kod Milana, koja je pre intervencije iznosila oko 1.300, pala je ispod 200. Oba brata se dobro osećaju, a laboratorijski parametri pokazuju poboljšanje.

Posebnu specifičnost predstavlja činjenica da su Ivan i Milan jednojajčani blizanci, što je značajno sa stanovišta imunološke podudarnosti, izjavio je doc.dr Mlađan Golubović, pomoćnik generalnog direkatora UKC Niš i šef anesteziološkog transplantacionog tima.

Brat donirao bubreg bratu blizancu Foto: UKC Niš

Najveća pobeda je kada pacijentu vratite šansu za život

Vršilac dužnosti direktora UKC Niš, doc. dr Milan Lazarević, istakao je da je ovaj uspeh važan i za pacijente i za obnovu transplantacionog programa u Nišu.

- Ponosan sam na Ivana i Milana, ali i na ceo tim koji je učestvovao u ovom zahtevnom poduhvatu. Posle višegodišnje pauze, ove godine smo ponovo pokrenuli transplantacije bubrega od živog donora i za pet meseci uspešno uradili dve.

To je rezultat znanja, iskustva, posvećenosti i vrhunske timske saradnje. Najvažnije nam je da se pacijenti oporavljaju i da dobijaju priliku da nastave život, da rade, putuju i budu sa svojim porodicama.

- Naš cilj je da pacijentima obezbedimo najbolju moguću zdravstvenu zaštitu. Kada nekome vratite šansu da planira budućnost, onda znate koliko je važan posao koji radimo. Pacijent je u centru svega - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

Dve operacione sale, jedan cilj - da Milan dobije novu šansu

Transplantacija bubrega jedna je od najzahtevnijih medicinskih intervencija. Dok se u jednoj operacionoj sali bubreg uzima od donora, u drugoj se istovremeno priprema primalac.

U ovom složenom procesu učestvuju vaskularni hirurzi, urolozi, anesteziolozi, nefrolozi, radiolozi, transfuziolozi, medicinske sestre, instrumentarke i drugi zdravstveni radnici.

Doc. dr Mlađan Golubović, pomoćnik v. d. direktora UKC Niš, naglasio je da su operacije trajale po tri sata i da je oporavak proticao očekivano.

- Kod jednojajčanih blizanaca posebno je značajna imunološka podudarnost. Prvih 48 sati zahtevalo je pažljivo praćenje, ali su laboratorijski parametri iz dana u dan bili sve bolji. Ivan i Milan su se klinički dobro osećali i to je najvažnije - istakao je Golubović.

Dok Ivan i Milan slave novu šansu za zajedničku budućnost, više od 2.000 ljudi u Srbiji čeka na transplantaciju bubrega.

Foto: UKC Niš

Lazarević je zato uputio snažan apel građanima da se više govori o donorstvu organa i da se podigne svest o tome koliko jedna humana odluka može da znači.

- Moramo otvorenije da govorimo o donorstvu organa. Pozivam građane da se informišu, razgovaraju sa svojim porodicama i razumeju koliko jedna odluka može da promeni nečiju sudbinu.

- Doniranje organa nakon smrti može da omogući spasavanje do šest života. Iza te brojke su ljudi, porodice i oni koji čekaju priliku da nastave da žive. Zato su nam potrebni veća svest, solidarnost i zajednička borba da što više pacijenata dobije šansu za novi početak - poručio je Lazarević.

Foto: UKC Niš

Ivan dao bubreg, Milan dobio budućnost

Ovo nije samo priča o uspešnoj transplantaciji. Ovo je priča o Ivanu, koji je iz Nemačke došao da pomogne svom bratu, o Milanu, koji je dobio novu šansu, i o lekarima UKC Niš koji su znanjem i posvećenošću omogućili ovaj veliki korak.

Jedan brat poklonio je bubreg. Drugi je dobio priliku da ponovo pravi planove, da se vrati svakodnevnom životu i da budućnost gleda sa više nade.