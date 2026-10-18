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Glavna zvezda sapunice "Kako su me vetirali blokaderi, a dede nema, pa sam i posao napustila" Žaklina Tatalović, koja je nedavno otišla sa TV N1, pokušava plasirati priču kako je njen odlazak rezultat nemogućnosti da se "profesionalno bavi poslom". A pozadina ovog slučaja je sasvim drugačija!

Odlazak Žakline Tatalović sa N1 je zapravo je epilog sukoba nastalog nakon što su razotkrivene njene višestruke obmane, ali i nakon što je novinarski rad u potpunosti podredila i ugrozila sopstvenom političkom aktivnošću.

Njen neslavni pokušaj ulaska u političke vode na takozvanoj studentskoj listi završio se debaklom! Blokaderi su je na plenumima izbacili sa liste kada su uvideli razmere njenih izmišljotina o srodstvu sa akademikom Nikolom Hajdinom. Nakon što je definitivno sklonjena sa liste, blokaderi su objavili imejl prepiske koje su im dostavili upravo zaposleni sa N1, čime je u potpunosti ogoljena pozadina celog slučaja.

Iz prepiski se vidi kako je uredništvo N1, isto ovo koje sada Žaklina Tatalović optužuje za neprofesionalnost, slepo verovalo i branilo je.

Mejl Branislava Šovljanskog sinu akademika Hajdina Foto: Prinskrin

Naime, iz mejlova News direktora N1 Branislava Šovljanskog vidi se da je i on u početku slepo verovao Žaklini Tatalović, nazivajući je "jednom od najpožrtvovanijih i najposvećenijih novinarki".

Šovljanski se mejlom obratio dr Radetu Hajdinu, sinu pokojnog akademika Nikole Hajdina, potpuno stajući u zaštitu koleginice koja je izložena napadima, objašnjavajući kako mu je Tatalovićeva lično rekla da je izjava u kojoj tvrdi da joj je "akademik Nikola Hajdin deda" bila tek "nespretno izgovorena" u programu uživo.

Šovljanski je od akademikovog sina tražio samo jednu rečenicu potvrde o bilo kakvom rodbinskom odnosu kako bi redakcija mogla da nastavi odbranu Tatalovićeve.

Mejl Branislava Šovljanskog sinu akademika Hajdina Foto: Prinskrin

Međutim, pokazalo se da je reč o čistoj obmani. Žaklina Tatalović ni posle svih ovih meseci nije napravila niti priložila rodoslov koji bi dokazao njene tvrdnje.

Jedina veza jeste činjenica da se njena baka prezivala Hajdin jer potiče iz istog kraja kao i pokojni akademik (uostalom, kao i polovina njihovog rodnog sela) iako nikakvo rodbinsko srodstvo među njima ne postoji.

Kada se kula od karata srušila, Tatalovićeva je nastavila sa obmanjivanjem redakcije i studenata, tvrdeći da je akademikov sin "lažov" koji se "plaši da je prizna za bratanicu jer se ona bori protiv režima".

Mejl sina Nikole Hajdina: Žaklina Tatalović nije unuka moga oca Foto: Prinskrin

Besmislenost ove konstrukcije dodatno potvrđuje i podatak da istinski unuci akademika Nikole Hajdina i sami učestvuju na protestima, što u potpunosti pobija svaku njenu tvrdnju. Na kraju, kada je rukovodstvo N1 shvatilo da je obmanuto i da su sve laži u vezi sa "dedom Hajdinom" propale, došlo je do neizbežnog sukoba.

I to vam je stvarni "the end" ove sapunice, stvarni razlog odlaska Žakline Tatalović sa televizije N1, a ne naknadno izmišljene priče o navodnoj onemogućenosti profesionalnog rada i ugroženosti.

Jer ako je neko bio lažov u čitavoj priči - to je Žaklina Tatalović.

Ćosić: Bila je povlašćeni ljubimac investitora

Nekadašnji direktor i dugogodišnje zaštitno lice N1 Jugoslav Ćosić, oglasio se na društvenim mrežama i Žaklinu Tatalović nazvao "povlašćenim ljubimcem investitora"!

Jugoslav Ćosić Foto: Beta/Miloš Miškov

- Ko na N1 unosi nemir pred izbore? Nemir unose ne oni kojima je onemogućeno pravo da se slobodno bave novinarstvom u skladu sa profesionalnim standardima, jer nije, već oni koji su van svih standarda imali položaj povlašćenih ljubimaca investitora koji su taj položaj izgubili - poručio je Ćosić