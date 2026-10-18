BLOKADERKE KIDIŠU JEDNA NA DRUGU! ŽAKLINA NAPALA BIVŠU KOLEGINICU, OVA JOJ ŽESTOKO ODBRUSILA "Znamo da ti je ovo lažni profil, pozdravi dedu" (foto)
Žaklina Tatalović, blokaderka sa političkim ambicijama i novinarka zaratila je sa lažnog profila sa novinarkom Majom Dragić koja nije među potpisnicima saopštenja u kome je 10 novinara saopštilo da daje otkaz na N1.
Preko lažnog Iks naloga "Tvitnik", Tatalovićeva se oglasila i prokomentarisala objavu Dragićeve.
- Svima srecu želim, a narocito sebi i svojim kolegama koje ne odustaju pred najvažnije izbore u Srbiji. Želim nam da izdržimo dok možemo i dok nas ne pojede mrak. Ipak - javni interes ispred licnog je novinarstvo - napisala je Dragićeva, zbog čega se Tatalovićeva osetila prozvanom.
- Kakva je ovo "podrška" sad? Znači i trebali su odu… - sarkastično je napisala Tatalovićeva.
Usledila je replika koja u potpunosti raskrinkava Tatalovićkino mišljenje o sebi.
- Hej znamo da ti je ovo lažni nalog idi piši sama sebi da si boginja - odgovara Dragićeva.
Nakon što je Tatalovićka pokušala da negira da ona stoji iza ovog naloga, usledio je još jedan komentar Dragićeve.
- Znaš ti vrlo dobro i znamo svi mi - piše novinarka N1.
Tatalovićka potom ironično odgovara:
- Hahaha sa kakvim li se zmajevima borite bože me sačuvaj, a onda sledi šah-mat.
- Pozdravi dedu - napisala je voditeljka tajkunske televizije, tako da nema nikakve sumnje u to ko stoji iza naloga "Tvitnik".
- Ahaa ok, sad shvatam… Grešite, ali nema veze. Sve što mogu da dodam je - sram vas bilo. Nastavite da radite za Šovljanskog tu vam je i mesto. A vašim hrabrim kolegama koji su izašli sa televizije želim da ostvare uspeh deset puta veći nego što ćete vi ikada - besna je razotkrivena Tatalovićka.