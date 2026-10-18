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Žaklina Tatalović, blokaderka sa političkim ambicijama i novinarka zaratila je sa lažnog profila sa novinarkom Majom Dragić koja nije među potpisnicima saopštenja u kome je 10 novinara saopštilo da daje otkaz na N1.

Preko lažnog Iks naloga "Tvitnik", Tatalovićeva se oglasila i prokomentarisala objavu Dragićeve.

- Svima srecu želim, a narocito sebi i svojim kolegama koje ne odustaju pred najvažnije izbore u Srbiji. Želim nam da izdržimo dok možemo i dok nas ne pojede mrak. Ipak - javni interes ispred licnog je novinarstvo - napisala je Dragićeva, zbog čega se Tatalovićeva osetila prozvanom.

- Kakva je ovo "podrška" sad? Znači i trebali su odu… - sarkastično je napisala Tatalovićeva.

Usledila je replika koja u potpunosti raskrinkava Tatalovićkino mišljenje o sebi.

- Hej znamo da ti je ovo lažni nalog idi piši sama sebi da si boginja - odgovara Dragićeva.

Nakon što je Tatalovićka pokušala da negira da ona stoji iza ovog naloga, usledio je još jedan komentar Dragićeve.

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Foto: Prinskrin

- Znaš ti vrlo dobro i znamo svi mi - piše novinarka N1.

Tatalovićka potom ironično odgovara:

- Hahaha sa kakvim li se zmajevima borite bože me sačuvaj, a onda sledi šah-mat.

- Pozdravi dedu - napisala je voditeljka tajkunske televizije, tako da nema nikakve sumnje u to ko stoji iza naloga "Tvitnik".

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Foto: Prinskrin

- Ahaa ok, sad shvatam… Grešite, ali nema veze. Sve što mogu da dodam je - sram vas bilo. Nastavite da radite za Šovljanskog tu vam je i mesto. A vašim hrabrim kolegama koji su izašli sa televizije želim da ostvare uspeh deset puta veći nego što ćete vi ikada - besna je razotkrivena Tatalovićka.

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