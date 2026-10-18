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Španski novinar Havijer Negre upozorio je da se Srbija nalazi pred odsudnim izborima.

- Dok posmatramo kako Francuska gori, Srbiju sledeće nedelje očekuju parlamentarni izbori. Zemlja se suočava sa izborom između stabilnosti, i haosa koji predstavlja takozvana "studentska" lista - lista na kojoj nema nijednog pravog studenta, već ona služi kao paravan za iste one ideologe i nevladine organizacije koji podstiču haos u susednim zemljama i rade na uništavanju zapadnih i hrišćanskih vrednosti. Desnica se mobilisala kako bi u Novom Sadu pružila podršku Aleksandru Vučiću.

I američki politički strateg Džoi Manarino komentarisao je juče predstojeće izbore u Srbiji i uputio upozorenje građanima naše zemlje.

- Evo šta mi nije jasno. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je još uvek bezbedna i u kojoj nema migracija. To je zato što je srpski narod ostao čvrst i nije dozvolio da do toga dođe - napisao je on na društvenoj mreži X.

Džoi Manarino Foto: Natanael Ginting/Shutterstock, screenshot YT/JoeyMannarinoo

On je potom skrenuo pažnju na mađarski scenario tokom izbora.