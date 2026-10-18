ČUVENI ŠPANSKI NOVINAR UPOZORAVA SRBE: Imate izbor između stabilnosti i HAOSA koji predstavlja "studentska" lista
Španski novinar Havijer Negre upozorio je da se Srbija nalazi pred odsudnim izborima.
- Dok posmatramo kako Francuska gori, Srbiju sledeće nedelje očekuju parlamentarni izbori. Zemlja se suočava sa izborom između stabilnosti, i haosa koji predstavlja takozvana "studentska" lista - lista na kojoj nema nijednog pravog studenta, već ona služi kao paravan za iste one ideologe i nevladine organizacije koji podstiču haos u susednim zemljama i rade na uništavanju zapadnih i hrišćanskih vrednosti. Desnica se mobilisala kako bi u Novom Sadu pružila podršku Aleksandru Vučiću.
I američki politički strateg Džoi Manarino komentarisao je juče predstojeće izbore u Srbiji i uputio upozorenje građanima naše zemlje.
- Evo šta mi nije jasno. Srbija je jedna od retkih evropskih zemalja koja je još uvek bezbedna i u kojoj nema migracija. To je zato što je srpski narod ostao čvrst i nije dozvolio da do toga dođe - napisao je on na društvenoj mreži X.
On je potom skrenuo pažnju na mađarski scenario tokom izbora.
- Opozicija je tamo tvrdila da želi da zadrži desničarske politike, a zatim je krenula u potpuno drugom smeru. Čini se da se isti trik sprema i u Srbiji. Ne znam previše o toj zemlji, ali nedavno sam bio tamo - pazite da ne upropastite dobre stvari koje imate.