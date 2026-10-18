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Besplatni prenatalni testovi, ulaganja u lečenje retkih bolesti, nabavka inovativnih lekova, povratak besplatnog stomatologa i brojne druge mere u zdravstvu koje je najavio nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić doneće ogromno olakšanje pacijentima i spasti mnoge živote, saglasni su sagovornici Kurira, koji pozdravljaju najavu nove državne pomoći!

Stručnjaci naglašavaju da je ovo istorijski korak za roditelje dece koja boluju od teških oboljenja, ali i za sve građane koji će dobiti savremeno lečenje i novu zdravstvenu infrastrukturu širom Srbije.

Šest milijardi dinara

Podsetimo, nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je na velikom skupu u Novom Sadu da će biti izdvojeno šest milijardi dinara za lečenje Dišenove mišićne distrofije, kao i da će biti uložen novac u lečenje i drugih retkih bolesti i za nabavku inovativnih lekova.

Savetuje se da više ne propisuju lek Dilcoran već da razmotre primenu druge adekvatne terapije Foto: Shutterstock

- Imamo mnogo dece sa retkim bolestima, terapije su preskupe. To je terapija za bolest mišićne distrofije. Znam da je ogroman novac. Hoću da ljude koji imaju decu, koji imaju svoje bližnje koji boluju od te bolesti, obavestim da ćemo odmah doneti odluku tokom ove godine da uložimo šest milijardi dinara, što je preko 50 miliona evra, da lečimo tu decu i sve obolele od te bolesti i drugih retkih bolesti. Uložićemo već od početka sledeće godine novih sedam milijardi dinara, dakle, 60 miliona evra, u lečenje, u takozvane inovativne lekove - rekao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

Dodao je i da će prenatalni testovi za trudnice biti besplatni.

- Ono što je važno: testovi NIPT za trudnice odsad će ići o trošku države, nećete morati sami da plaćate. Mislim da je to dodatna podrška za naše majke, za žene koje žele da rađaju. Želim takođe da kažem i za naše starije i za naše mlade: 2006. oni koji nisu dobro upravljali ovom zemljom ukinuli su stomatološke usluge, najveći deo stomatoloških usluga. To ćemo da vratimo, i ponovo ćete da imate svog zubara, besplatno, već od početka sledeće godine. I to je deo našeg programa o zdravstvu - istakao je Vučić i najavio nastavak modernizacije zdravstva kroz investicioni ciklus vredan do dve milijarde evra, koji bi trebalo da obuhvati 72 zdravstvena objekta u 60 gradova i opština.

Prema Vučićevim rečima, za obnovu objekata biće potrebno približno 1,5 milijardi evra, dok bi ukupna vrednost investicija, sa opremanjem ustanova, mogla da dostigne dve milijarde evra.

ilustracija Foto: Paul Bradbury / Caia Image / Profimedia

Važna je prevencija

V. d. direktora Doma zdravlja Palilula dr Aleksandar Stojanović podržao je najavljene mere.

- To je benefit za sve ljude. Treba početi od najstarijih, dece i trudnica, da oni imaju sve besplatno. Važno je obezbediti dostupnost inovativnih lekova i zaposliti više zdravstvenih radnika, posebno u seoskim sredinama, kako bi kvalitetna zdravstvena zaštita bila dostupna građanima širom Srbije - rekao je dr Stojanović za Kurir.

Pedijatar dr Saša Milićević istakao je da besplatni prenatalni testovi mogu da omoguće pravovremeno otkrivanje potencijalnih zdravstvenih problema, posebno imajući u vidu da ih mnogi dosad nisu mogli priuštiti zbog visokih troškova.

- Najavljene mere su od izuzetno velikog značaja za sve buduće generacije! Podrška države u obezbeđivanju skupih terapija za retke bolesti od izuzetnog je značaja za porodice koje se godinama suočavaju sa lečenjem dece, ali i za lekare, koji tako mogu da budu sigurniji da će pacijenti dobiti potrebne lekove - naglasio je dr Milićević za Kurir.

Važne promene

Podsetimo, zdravstveni sistem Srbije od 2012. do 2026. godine prošao je kroz značajne promene, od obnove bolnica i domova zdravlja do nabavke dijagnostičkih aparata, razvoja novih metoda lečenja i ulaganja u medicinski kadar. U prethodnom periodu završeni su veliki infrastrukturni projekti, dok se novi investicioni planovi usmeravaju na dalji razvoj zdravstvenih ustanova širom zemlje.

Ulaganja u zdravstvo predstavljaju jedan od važnih segmenata politike Aleksandra Vučića, koji je u više navrata isticao da je cilj države da građani Srbije imaju pristup kvalitetnom lečenju bez obzira na to da li žive u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili manjim sredinama.