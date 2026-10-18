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Predsednik Narodne skupštine Republike Srpske dr Nenad Stevandić direktnije nego ikad prokomentarisao je odnos studentske liste u Srbiji, prema Republici Srpskoj, posebno prema kolegama studentima.

Stevandić je podsjetio da na banjalučkom Univerzitetu, između Pravnog i Mašinskog fakulteta, postoji spomenik na kome je upisano 89 imena studenata, asistenata, nastavnika, profesora i radnika Univerziteta koji su poginuli na frontu za Republiku Srpsku.

- Da li su te njihove kolege genocidne? Da li im je bliži Tonino Picula i Crne mambe nego te njihove kolege, koji su pravo srpsko nasleđe? Oni su isto što i 1.300 kaplara. To je deo naše duše, našeg etnosa. Mi smo tu identičan narod. Da li taj deo sebe treba da nazivaš genocidnim, da ga vređaš? I jako se plaše te teme zato što na tu temu nemaju odgovor – izjavio je Stevandić za TV” Pink”.

On je naglasio da u Banjaluci rade neki glumci, profesori iz Beograda, poput Tihomira Stanića, koji su podizali studente u Srpskoj da se pridruže studentima u Srbiji.