Slušaj vest

Aleksandar Vučić poručio je u okviru predizborne kampanje da postoje jasni planovi za razvoj svakog dela Srbije, ističući da neće odustati od zacrtanih ciljeva sve dok oni ne budu ostvareni.

- Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost - poručio je Vučić.

Ova poruka u prvi plan stavlja razvoj svih lokalnih sredina, uz naglasak na istrajnosti u sprovođenju planova i realizaciji obećanih projekata.

Pitanje ravnomernog razvoja Srbije i konkretnih rezultata u gradovima i selima ostaje jedna od važnih tema, uz poruku da zacrtani ciljevi treba da budu pretočeni u dela.

Ne propustitePolitika"ULAZIM U VLADU - PRAZNA KASA, NISMO IMALI DA ISPLATIMO PENZIJE" Vučić o najvećem političkom riziku i teškoj odluci koju je morao da saopšti svojim roditeljima
Aleksandar Vučić 222.jpg
Politika"POGLEDAO SAM GA U OČI I PITAO - SINE, ŠTA SAM TI TO TOLIKO LOŠE URADIO U ŽIVOTU?" Vučić u "Neispričano" otkrio šta mu se desilo na letu za Njujork
MKC_4169.jpeg
Politika"DA NISAM PROMENIO LICE BEOGRADA I SRBIJE, NE BI IMALI GDE DA SE OKUPLJAJU" Vučić o protivnicima: Moji veliki snovi uvek će pobeđivati nemanje njihovih snova!
MKC_4169.jpeg
Politika"IZ ŽITA IZLAZE TROJICA SA AUTOMATSKIM PUŠKAMA" Ekskuzivno, Vučić za Kurir o najtežim trenucima u karijeri: "Bio sam ministar u nemogućim uslovima"
MKC_4169.jpeg