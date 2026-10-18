Aleksandar Vučić najavio je planove za razvoj svakog dela Srbije, ističući istrajnost u ostvarivanju zacrtanih ciljeva.
Politika
IMAMO PLAN ZA SVAKO NAŠE SELO I SVAKI GRAD! Vučić ima JASNU VIZIJU za celu Srbiju: Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost
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Aleksandar Vučić poručio je u okviru predizborne kampanje da postoje jasni planovi za razvoj svakog dela Srbije, ističući da neće odustati od zacrtanih ciljeva sve dok oni ne budu ostvareni.
- Imamo plan za svako selo i svaki grad. Znate da ne odustajem od naših ciljeva sve dok oni ne postanu stvarnost - poručio je Vučić.
Ova poruka u prvi plan stavlja razvoj svih lokalnih sredina, uz naglasak na istrajnosti u sprovođenju planova i realizaciji obećanih projekata.
Pitanje ravnomernog razvoja Srbije i konkretnih rezultata u gradovima i selima ostaje jedna od važnih tema, uz poruku da zacrtani ciljevi treba da budu pretočeni u dela.
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