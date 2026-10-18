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Pevačica Zorica Brunclik podelila je juče u emisiji Magazin In, u kojoj je gostovao i Aleksandar Vučić, zašto će mu uvek biti zahvalna.

- Hoću da mu se zahvalim, uz sve što mu se događalo, što mu se događa, u čitavoj njegovoj frci koju ima kao državnik, Aca je zvao da pita kako sam ja. I da li nešto treba - rekla je ona, misleći na zdravstvene probleme sa kojima se suočavala.

Zorica Brunclik je potom rekla da bi zagrlila Vučića, a na reči Sanje Marinković da to može slobodno da uradi, ona je u svom stilu odgovorila:

- Pa normalno da ću slobodno.

Vučić je uz snimak objavio i sledeću poruku: