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U emisiji "Neispričano" na Kurir televiziji, Aleksandar Vučić je istakao osnovnu razliku između sebe i svojih političkih protivnika vidi u viziji i posvećenosti razvoju zemlje, istakavši da već planira ključne investicione projekte za narednih pet godina.

U razgovoru sa urednicom Jelenom Pejović, naglasio je da o planovima i projektima za budućnost razmišlja neprekidno, pa i u okolnostima kada nema formalnu državnu funkciju.

- Opsednut sam onim što moramo, onim što bi bilo potrebno da uradimo, što bi vredelo, što bi bilo važno da uradimo. A vidim da moji protivnici nisu time opsednuti, ne razmišljaju o tome, ne sanjaju velike snove. Jedini san im je kako da onoga koga mrze sklone i sebe postave u neku fotelju.

Foto: Marko Karovic

Objasnio je da predstojeća ulaganja obuhvataju sektore energetike, zdravstva, obrazovanja, kao i izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže, dodajući da svi ti poduhvati zahtevaju dugoročno planiranje i stabilno finansiranje, a zatim je preneo i detalje proračuna na kojima je radio sa svojim najbližim timom.

- Računao sam sa Ivicom Kojićem, koji mi je jedan od najmarljivijih saradnika: kanalizacija, vodosnabdevanje, sve u zdravstvu, sve u školstvu što planiramo, bez povećanja plata i penzija. Pričam samo o onome što moramo u grubim radovima da uradimo - objasnio je.

Najveća ulaganja u energetiku i zdravstvo

Poseban fokus stavljen je na energetski sektor, za koji je istaknuto da iziskuje najveći deo finansijskih sredstava u narednom petogodišnjem periodu.

- Energetika, koja je najskuplja, to je 50 milijardi. To vam je polovina bruto domaćeg proizvoda. To su toliko veliki novci, to morate da obezbedite u narednih pet godina. Samo za ta dodatna ulaganja.

Foto: Marko Karovic

Kada je reč o zdravstvenom sistemu, naglašeno je da se planiraju znatna ulaganja u opremu, modernizaciju bolnica i rano otkrivanje bolesti. U tom kontekstu, najavljena je i izgradnja nove onkološke klinike.

- Bez toga da pričamo o onkološkoj klinici koju ćemo morati da gradimo, jer nam ogroman broj ljudi umire od raka i moraćemo ranije da ga prepoznajemo i preventivno da radimo.

Od bankrota do velikih investicija

Poredeći trenutne ekonomske mogućnosti sa stanjem od pre jedne decenije, Vučić se osvrnuo na period koji je opisao kao finansijski slom 2014. godine, navodeći da je napravljen velik korak napred u opremanju zdravstvenih ustanova.

- Od 2014. godine, nakon 12 godina, o čemu mi govorimo? Govorimo o skenerima, magnetnim rezonancama širom Srbije. A u trenutku kada mi kažete da je 2014. bio potpuni bankrot, nismo mogli da isplatimo penzije ljudima. Ne da ih lečimo, nego da im isplatimo penzije - podsetio je Vučić.

Foto: Marko Karovic

Na kraju razgovora, Aleksandar Vučić je poručio da ostaje dosledan radu na razvojnim ciljevima Srbije, uveren da će započeti projekti dati konačnu reč u političkom dijalogu.

- Moji veliki snovi uvek će pobeđivati nemanje njihovih snova - poručio je Vučić u ekskluzivnom razgovoru za emisiju "Neispričano" na Kurir televiziji.

Pogledajte celu emisiju "Neispričano" sa Aleksandrom Vučićem danas u 16.00 samo na Kurir televiziji.

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Kurir.rs

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