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Andrej Nekita iz rumunskog pograničnog mesta Teremia Mare pojavio se kombijem na mestu gde se nalazila odbegla ženka noja. Sa njim su bili supruga i sin, a nakon potrage preko njive uspeo je da uhvati pticu,ubaci je u kombi i vrati u Rumuniju.

Neobična scena odigrala se između Kikinde i Mokrina, gde je odbegli noj privukao pažnju poljoprivrednika, a potom i policije:

- Noj se uplašio i pobegao. Iz Rumunije je prešao u Srbiju i došao na ovo mesto. I ovde se uplašio, pa je pobegao na suprotnu stranu. Seo sam u kombi i preko njive krenuo za njim. Uspeo sam rukama da ga uhvatim. Na našoj farmi imamo 100 odraslih ptica i 300 pilića - ispričao nam je Andrej.

Zahvalio je i kikindskoj policiji, kao i ekipi Kurira koja je bila na terenu pre njegovog dolaska.

Foto: Kurir/S.U.

Policija izašla na teren

Nakon što smo obavestili kikindsku policiju da se noj nalazi nedaleko od puta, patrola je ubrzo stigla. Postojala je realna opasnost da uznemirena ptica istrči na kolovoz i da je udari vozilo, zbog čega je bilo važno da se situacija što pre reši.

Vlasnik je potom stigao iz Rumunije i uspeo da savlada odbeglu pticu, čime je neobična potraga dobila srećan epilog.

1/5 Vidi galeriju Noj na njivi u Banatu Foto: Kurir/S.U.

Noj snimljen iz traktora

Podsetimo, nekoliko poljoprivrednika u subotu je primetilo noja kako trči atarom između Kikinde i Mokrina. Neđo Gavrilović iz Novih Kozaraca uspeo je da ga snimi mobilnim telefonom iz traktorske kabine, a pticu je video i Kikinđanin Žarko Gavrančić.

Sličan prizor zabeležen je i 2017. godine, kada se noj pojavio u Nakovu. I tada jee odbegla ptica uspešno vraćena vlasniku u Rumuniju.

00:34 Noj u Banatu Izvor: Kurir