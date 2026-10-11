Slušaj vest

Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić i Aleskandar Jakšić obratili su se javnosti iz sedišta SNS.

Na pitanje novinarke N1, Žakline Tatalović, o imenima aboliranih, Brnabić je rekla da je ovo stranačka konferencija i da sada ne može i ne sme, po zakonu, da otkriva ono što se tiče države.

- To jasno razlikujemo... Ja sam v.d. predsednika, ali sam ovde u ulozi kandidata liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbije". Ne mogu da odgovaram u stranačkim prostorijama - rekla je Brnabić i dodala da bi u tom slučaju to bila funkcionerska kampanja - dok ju je Žaklina Tatalović uporno prekidala.

- Volela bih da budem kao Vučić, on je moj mentor, svaki dan učim od njega... Sprečava me funkcionerska kampanja i zakon. Ja nisam iznad zakona. Za razliku od liste koju vi podržavate direktno i lično ja poštujem zakon... Vi ste ovde da postavite pitanje, mi nemamo intervju. Oglasiću se ja, ništa vi nemojte da brinete - rekla je Brnabić.