Slušaj vest

Uoči formiranja studentske liste nastavlja se sa proverom predloženih kandidata i eventualnim skidanjem s liste, ukoliko o njima ispliva nesto problematično. Ispostavilo se da je takozvano vetiranje dovelo do skandala neslućenih razmera, u čijem centru se našla svojevrsna maskota blokadera Žaklina Tatalović.

Naime, kao kandidat studenata Univerziteta u Kragujevcu pominje se novinarka televizije N1 Žaklina Tatalović. Studentima ostalih fakulteta u Srbiji stigla su skandalozna saznanja o Žaklini Tatalović zbog kojih oni sada traže stavljanje veta na glavnu reporterku N1. Ta saznanja su došla sa brojnim apelima koja šalju njene kolege sa kojima je radila ili radi.

Žaklina godinama daje intervjue u kojima govori da joj je deda akademik i nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin, a povrh svega ona i javno prepričava izmišljena sećanja s njim.

Foto: Printscreen

Međutim, na Žaklinine interjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom studentskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".

To uključenje za N1 pratila je i stvarna porodica pokojnog akademika Hajdina i odmah demantovala da je Žaklina unuka akademika Hajdina. Redakcija N1 je zatim izbrisala stranicu na kojoj Žaklina priča o "svom dedi" Nikoli Hajdinu.

Redakciji N1 obratio se sin akademika Hajdina - prof. dr Rade Hajdin i u dopisu naglasio da Žaklina Tatalović širi dezinformacije tvrdnjom da je unuka Nikole Hajdina.

- Danas u video prilogu kao i u tekstu na vašem sajtu se navodi da je vaša novinarka Žaklina Tatalović unuka moga pokojnog oca akademika Nikole Hajdina. Ja sam sin jedinac moga oca i imam tri sina koji su jedini unuci moga oca. Tatalović ne poznajem i nikada je na nekom familijarnom skupu nisam video. Molim vas da ovu dezinformaciju korigujete ili da gđa. Tatalović razjasni u kakvim je to ona rodbinskim odnosima sa mojim ocem i samim tim i sa mnom - navodi se u dopisu Radeta Hajdina redakciji N1.

Dopis Radeta Hajdina

N1 je na zahtev porodice nekadašnjeg predsednika SANU Nikole Hajdina obrisao Žaklininu laž sa web portala, ali ne i sa svog YouTube kanala kako njihova novinarka Žaklina Tatalović izmišlja da joj je akademik Hajdin deda.

Foto: Printscreen