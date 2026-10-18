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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić nalazi se u Kruševcu u okviru velikog predizbornog skupa. U fokusu su budućnost Srbije, dalji ekonomski razvoj i projekti koji menjaju lice Kruševca, među kojima se posebno izdvajaju otvaranje Doma boraca i puštanje u saobraćaj Istočne obilaznice.

Skup SNS u Kruševcu Foto: Kurir

Skup je zamišljen kao prilika da se razgovara o budućnosti Srbije, daljem ekonomskom razvoju i planovima za Kruševac i Rasinski okrug, a posebna pažnja posvećena je projektima koji su obeležili prethodni period.

Na centralnom trgu prisutan je veliki broj ljudi.

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