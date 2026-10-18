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Psihološkinja i 159. na tzv. "studentskoj listi", Ana Mirković, danas je ponovo došla u žižu pažnje svojom objavom na X, zbog koje se vrlo brzo pokajala — jer je postala predmet "spdnje" svojih "istomišljenika". 

Elem, kako je Kurir pisao, ona se oglasila na mreži X i navela sledeće: 

- Važno mi je da podelim iako mi je teško da u to poverujem - javljaju mi prijatelji iz Crne Gore da se brzo širi vest o tome da će N1 objaviti u sledeću nedelju da su studenti izgubili izbore - poručila je Marković putem Iksa.

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Foto: x

Ova objava je ubrzo stigla i do onih za koje je verovala da će je podržati, pogotovo što ovo iznosi punoletna osoba, psihološkinja i kandidatkinja te divne studentske liste, prepune stručnih ljudi — najboljeg što imamo, zar ne?

Rekla pa porekla

Ipak, zbog osude koju je počela da dobija, Mirković je post obrisala, i ponovo se oglasila. 

- Izbrisala sam post koji vas je toliko uznemirio. Nije mi bila namera da na bilo koji način nekom unosim mentalni nemir - navela je. 

Ali, i tu je usledio odgovor...

- Nije nas uznemirio post, nego da je na SL neko toliko "nepametan" - glasio je komentar. 

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Foto: Printscreen

Podsetimo, reč je o ženi koja je ranije tvrdila da se glasači Srpske napredne stranke po fizionomiji razlikuju od ostalih ljudi.

Kurir.rs

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