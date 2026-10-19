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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje na TV Pink gde u intervjuu govori o ključnim pitanjima, ekonomskom napretku, političkim izazovima i finišu izborne kampanje.

Govoreći  o dolasku svoje ćerke Milice na predizborni skup u Beogradskoj areni i o tome koliko mu znači podrška porodice, Vučić je istakao:

- A ja uz sve to imam obavezu da živim i za svu drugu decu, i celu našu zemlju. Ne znam šta bih rekao na to. Bio sam srećan, Milica ranije nije dolazila na skupove i nije mi ni rekla da će da dođe. Ona je rekla da je htela da me iznenadi, pa je došla na skup. Njoj je mnogo teško palo kako se vratila u zemlju i počela ovde da radi.

Mnogo se sekirala zbog svega što je čitala i slušala. Tako da je verovatno i ona htela da da neki svoj doprinos i da mi kaže: Tata, mnogo te volim, uz tebe sam. Ja nisam ni video taj snimak, kada sam je poljubio u Areni - kazao je on.

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Vučić poljubio i zagrlio ćerku u Areni Izvor: Instagram

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