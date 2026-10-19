Slušaj vest

Najoštrije osuđujemo uvrede i pretnje koje se upućuju Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice, naglasili su u saopštenju Aleksandar Jugović i Aleksandar Čotrić, narodni poslanici u Skupštini Srbije.

- Pojavila su se saznanja da će se i sama završnica kampanje koristiti da se nanovo, po ko zna koji put, žestoko i okrutno napadnu Aleksandar Vučić i članovi njegove porodice, što neminovno dovodi do ugrožavanje njihove bezbednosti. Ponavljamo, ničija porodica ne sme biti meta političkih obračuna - podvukli su Jugović i Čotrić:

- Srbiji su potrebni mir, stabilnost i dalji ekonomski napredak - nova radna mesta, putevi, pruge, moderne bolnice, škole i vrtići. Građani zaslužuju da odlučuju na osnovu vizije i rezultata, a ne pod pritiskom mržnje i podsticanja sukoba.