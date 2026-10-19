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O ovim temama za emisiju "Redakcija" razgovarali su Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske i Dragoslav Bokan, reditelj.

- Pa, ovoj temi može se pristupiti iz različitih uglova, od onog ekstremno duhovitog do, kako bismo rekli, zbunjenog. Kako je moguće da neko poput njega uopšte razmišlja o tome da drži lekcije čoveku koji vodi praktično najznačajniju privredu Balkana, predvodi najveći identitetski projekat i učestvuje u obnovi jedne zemlje koja se ovde dešava? On sada, sa svojim značkicama, izveštačenim osmehom i besmislenom, stereotipnom propagandnom pričom na temu Albanaca, pokušava da se umeša i da se nametne. Čovek bi prosto mogao da se prekrsti i kaže: "Budi Bog s nama!" S druge strane, ovo je veoma ozbiljna priča, jer okupljanje najrazličitijih neprijatelja Srbije, srpske državnosti i srpskog naroda oko jedne liste, iza jednog broja, zaista potvrđuje one poruke koje možemo da čujemo na velikim bilbordima liste broj tri: "Mi znamo kako da izdamo, mi znamo kako da služimo neprijatelju, mi znamo kako da budemo najgori od sve dece" - rekao je Bokan.

Dragoslav Bokan Foto: Kurir Televizija

Podrška iz regiona otvorila nova pitanja

Osvrnuo se na podršku studentske liste iz različitih centara u regionu i ukazao na ono što smatra njihovim prikrivenim namerama.

- Takve poruke se, dakle, ovim potvrđuju, jer je gotovo neverovatno da se istovremeno, iz najrazličitijih centara delovanja usmerenih ne samo protiv Vučića već i protiv Srbije, pojavljuju ljudi koji pružaju podršku toj listi. Zaista, ja ne znam... Da sam Aleksandar Vučić, rekao bih u sebi, van kamere: "Bože, hvala ti što takvi ludaci i idioti pred našim ljudima pokazuju na čijoj su strani i obelodanjuju ono što ovi kriju." Ako pogledamo na bilo koju stranu, bilo da je reč o Zagrebu, Sarajevu, Prištini ili Titogradu, koji se, nažalost, još uvek nije do kraja transformisao u Podgoricu, videćemo vidljivu ili manje vidljivu, ali direktnu podršku takozvanim studentima blokaderima, i to na način koji otkriva sve njihove prikrivene namere. Oni ih kriju, a ova njihova ekipa otkriva ono što oni pokušavaju da sakriju. S te strane, ako ništa drugo, moram da čestitam njihovim lobistima na gluposti i iskrenosti, jer su ovi naši ovdašnji mnogo lukaviji - kaže on.

Kako je voditeljka navela, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić u više navrata bio je izložen pretnjama zbog svojih političkih stavova i javnih istupa. Uprkos pritiscima, istakao je za Kurir TV da ne namerava da odustane od svojih uverenja i političkih opredeljenja.

- Ne znam zašto bi bilo ko sa takvom pozadinom odustao. U otvorenom ratu poginula su trojica mojih ljudi, dali su svoje živote. Jednog je pogodila hrvatska granata, pred njegovom kućom u Dvoru, kada je pao Knin, pola sata pre bombardovanja kolone. Drugi je poginuo mlad, 1992. godine, ne ostavivši potomstvo. Treći je poginuo 1994. godine, a sin mu se rodio nakon njegove smrti. Stvorili smo nešto što predstavlja najveću vrednost, ne samo Republike Srpske već i celokupnog srpskog naroda. Republika Srpska nije vlasništvo samo nas sa ove strane Drine. Tokom 200 godina naše istorije, koju je Ekmečić lepo opisao kao istoriju klanja i oranja, prošli smo kroz zulum Osmanskog carstva, Austrougarske, nacista, pa i ovih postkomunista. Republika Srpska nastala je kao jedna od najvećih vrednosti srpskog naroda, jer smo na mnogim drugim mestima bili razarani, bilo u Hrvatskoj ili Makedoniji - rekao je.

predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nenad Stevandić Foto: Kurir televizije

- Identitetski smo ostali narod koji ne polemiše sa Srpskom pravoslavnom crkvom, već je čuva, možda i više nego Srbi u dijaspori. Zato ne možemo da budemo neiskreni niti da kalkulišemo. Mi spavamo na jedno oko, a na oba nikada ne smemo da zaspimo. Imamo duboko u sebi sposobnost da osetimo puls u Srbiji. Osim toga, više od 30 godina sam građanin Beograda i ovde plaćam porez. Završio sam ovde specijalizaciju, supruga i jedan sin završili su master studije na Ekonomskom fakultetu, dok će drugi uskoro završiti specijalizaciju iz kardiologije u Beogradu. Zato ne znam zašto ne bih bio pozvan da govorim istinu i kažem ono što mislim, bez obzira na sve što dolazi sa druge strane. Pokušali su da nas izoluju, da nas hapse u Bosni i Hercegovini i da raspisuju međunarodne poternice, ali te poternice nisu dobile podršku Interpola. Zahvaljujući Srbiji, uspeli smo da stignemo čak i do Amerike. Ja sam otišao i u Brisel, u Senat Francuske, parlamente evropskih zemalja i italijanski parlament, kako bih predstavio činjenice o tome da smo mi ugrožen narod. Na taj način smo probili blokadu - za Kurir televiziju, objasnio je Stevandić.

03:17 "SA SVOJIM ZNAČKICAMA I IZVEŠTAČENIM OSMEHOM POKUŠAVA DA SE NAMETNE" Bokan i Stevandić za Kurir televiziju oštro o Ginteru Felingeru Izvor: Kurir televizija

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