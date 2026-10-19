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Galerija Automobila Srbije 2026 počela je u Galeriji Beograd i tokom deset dana okuplja više od 80 modela automobila i motocikala, uz test vožnje i prikaz novih tehnologija.

Lexus se prvi put premijerno predstavlja na manifestaciji u Srbiji, a u fokusu je potpuno novi ES, dostupan kao električni ili samopunjivi hibrid.

Pažnju privlači i Lexus RX 500h DIRECT4, sa 371 KS, 550 Nm i ubrzanjem od 0 do 100 km/h za šest sekundi.

Galerija Beograd od juče je u znaku automobilizma. Počela je Galerija Automobila Srbije 2026, koja posetiocima tokom deset dana donosi priliku da na jednom mestu upoznaju najnovije modele automobila i motocikala, otkriju savremene tehnologije i dizajnerske trendove i učestvuju u test vožnjama.

Na manifestaciji je predstavljeno više od 80 modela različitih kategorija - od snažnih benzinskih i dizel automobila, preko hibridnih vozila, do potpuno električnih modela koji predstavljaju sve značajniji deo savremene mobilnosti.

Jedan od posebnih aduta ovogodišnje manifestacije jesteLexus, koji se posle pune decenije i po zvanično vratio na tržište Srbije. Pravi bum napravio je upravo svojom prvom premijerom pred domaćom publikom - i to evropskim predstavljanjem najnovije luksuzne limuzine ES.

Kako je istakao Aleksandar Andrić, marketing i PR direktor kompanije Toyota Srbija, pored modela ES posetioci u Galeriji mogu videti i moćni SUV RX 500h, dok su od sada i svi ostali Lexus modeli dostupni domaćim kupcima.

Andrić objašnjava da ovaj brend od konkurencije ne odvajaju samo vrhunski inženjering, hibridna tehnologija i performanse, već i autentične japanske filozofije Omotenashi i Shoshin - umetnost otvorenog uma i anticipacije svih potreba vozača.

"Što se tiče Lexusa, on se vraća posle 15 godina na srpsko tržište i to je jedna velika premijera. Najnoviji model je ES i on se upravo lansira u Evropi. Pogodilo se da baš ovde, u Galeriji, imamo njegovu prvu salonsku premijeru. Model ES je prestižna limuzina od 5,14 metara koja nudi sve ono što Toyota i Lexus u svetu promovišu - a to su bezbednost, hibridna tehnologija, elektrifikacija i sve ono vrhunsko što se tiče Omotenashija, koji je osnova na kojoj se svi Lexusi grade", rekao je Aleksandar Andrić, marketing i PR direktor Toyote i dodao:

"Ovoga puta smo pored njega izložili i model RX, ali su od sada svi modeli Lexusa za evropsko tržište dostupni kupcima u Srbiji, tako da posetioci mogu da vide najjaču verziju RX 500h. To je automobil koji ima vrhunske performanse, a veoma nisku potrošnju i sve one karakteristike koje Lexus jasno izdvajaju od konkurencije na tržištu. Shoshin filozofija nas izdvaja u auto-industriji. Toyota i Lexus neguju japansku tradiciju i filozofiju i vole da ih sprovedu kroz svoju delatnost, kroz nešto što sami rade ili razvijaju. Shoshin je umetnost otvorenog uma - razmišlja se šire od samog inženjeringa, kvaliteta i performansi", istakao je.

02:00 Lexus izjava NOVA Izvor: MONDO

Potpuno novi Lexus ES

Prvi put imamo priliku da upoznamo potpuno novi Lexus ES, model koji prevazilazi okvire puke evolucije ove luksuzne limuzine. Osma generacija otvara nove pravce u pogledu dizajna i tehnologije i oličava suštinu luksuza za savremene kupce.

Lexus ES je prostraniji nego ikada. Nudi posebno zadovoljstvo u vožnji i udobnost bez presedana, uz oslonac na jedinstvene Lexusove principe gostoprimstva Omotenashi (iskreno, nesebično gostoprimstvo i anticipacija potreba klijenata).

1/14 Vidi galeriju Legendarni brend ponovo pred beogradskom publikom Foto: MONDO/Petar Aleksić

Debi nove, snažnije i brže softverske platforme otvara vrata mnoštvu novih mogućnosti i funkcija, uključujući sofisticiranije i sveobuhvatnije sisteme za informisanje i zabavu, unapređenu instrument-tablu i poboljšane bezbednosne funkcije.

Novitet sledi Multipath filozofiju, koja kupcima nudi opcije elektrifikovanih pogonskih sklopova prilagođenih njihovim ličnim potrebama i preferencijama, uz istovremeno smanjenje emisije štetnih gasova radi dostizanja cilja ugljenične neutralnosti.

Potpuno novi ES dostupan je u verzijama s potpuno električnim pogonom ili samopunjivim hibridnim sistemom, kao i s pogonom na prednje ili na sva četiri točka.

RX

Uz limuzinski novitet ES, veliku pažnju posetilaca u Galeriji privlači i monumentalni Lexus RX, model koji je praktično sinonim za Lexusov luksuzni SUV.

Iako je RX dostupan sa različitim elektrifikovanim pogonima koji obuhvataju klasični i plug-in hibrid, na samom vrhu ponude nalazi se izuzetno moćna hibridna verzija RX 500h DIRECT4.

Ovaj performansni SUV kombinuje 2,4-litarski turbo benzinski motor sa dva elektromotora, od kojih se pozadi nalazi napredni eAxle sistem.

Zajedno razvijaju impresivnih 371 konjsku snagu i 550 Nm obrtnog momenta, što ovom velikom automobilu omogućava da od 0 do 100 km/h stigne za svega šest sekundi.

1/12 Vidi galeriju Lexus Foto: Petar Aleksić/Mondo

Za razliku od standardnih hibrida sa CVT menjačima, RX 500h koristi tradicionalni automatski menjač sa šest brzina, pružajući vozaču izuzetno direktan i sportski osećaj za volanom.

Okosnicu njegovih vrhunskih voznih osobina čini inteligentni elektronski sistem pogona na sva četiri točka DIRECT4, koji automatski i u realnom vremenu balansira raspodelu obrtnog momenta između prednje i zadnje osovine.

Sistem napredne kontrole držanja dodatno prilagođava silu kočenja i pogona prema opterećenju točkova, drastično smanjujući naginjanje vozila u krivinama i pružajući maksimalnu stabilnost.

Čitava konstrukcija postavljena je na GA-K platformu visoke čvrstine i niskog težišta, dok za fascinantnu okretnost i stabilnost brine i sistem dinamičnog upravljanja zadnjim točkovima (Dynamic Rear Steering - DRS), koji zakreće zadnje točkove do četiri stepena u zavisnosti od brzine i uslova na putu.

Svi ljubitelji automobilizma i vrhunskog japanskog inženjeringa imaju priliku da izbliza pogledaju ove ekskluzivne modele u Galeriji Beograd tokom trajanja manifestacije.

Ekipa MONDO portala je napravila listu top 5 automobila sa manifestacije Galerija automobila Srbije 2026 i Lexus je zauzeo 1. mesto. Pogledajte našu listu i u komentarima nam pišite koji je vaš favorit!



Manifestacija traje do 25. oktobra - ulaz je besplatan

Galerija Automobila Srbije 2026 otvorena je za posetioce od 15. do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa, u Galeriji Beograd. Ulaz je besplatan.

Sve novosti o izloženim modelima, premijerama, test vožnjama i dešavanjima tokom manifestacije dostupne su na MONDO portalu i društvenim mrežama.

Galerija Automobila Srbije 2026 poziva sve ljubitelje automobilizma da posete Galeriju Beograd, upoznaju najnovije modele i izbliza dožive inovacije koje oblikuju budućnost vožnje.

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