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Prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", Aleksandar Vučić, gostuje na TV Pink gde u intervjuu govori o ključnim pitanjima, ekonomskom napretku, političkim izazovima i finišu izborne kampanje.

O pozivu koji je uputio NATO i albanskom lobisti Ginteru Felingeru, Vučić kaže da se u politici često srž krije u detaljima.

- Sve je to počelo tako što je Ginter Felinger, Austrijanac, izrazito proalbanske orijentacije i antisrpske orijentacije, najžešći NATO lobista u Evropi, koji smatra da Rusiju treba zbrisati, on je rekao da svim srcem podržava Iliju Srdanovića za premijera, i da je to spas za Srbiju. To je čovek koji je rekao da bi trebalo srušiti spomenik Milici Rakić, i podići na tom mestu spomenik Medlin Olbrajt. I takav čovek je podržao Srdanovića - objasnio je Vučić.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot pink tv

Ističe da je Felinger nedvosmisleno rekao da je to ono što će da spasi Srbiju - pobeda Srdanovića i studentske liste.

- Reagujući na to ja sam ga pozvao na TV duel. Ja bih se obradovao mnogo da je prihvatio. On je rekao da hoće duel, ali neće da dođe u Beograd, već hoće onlajn. Siguran sam da bi ga dočekali sa oduševljenjem na Slaviji, i siguran sam da bi mu država garantovala bezbednost - rekao je on.

Kaže da će naći načina da uradi nešto po tom pitanju, samo želi da to bude varijanta gde može slobodno da se izrazi.

- Prevario vas je lako, pošto je kao prihvatio ali i nije. Naći ću ja način da se to dogodi - kazao je on.

Studentska lista je od starta rekla da neće na duel sa njim, rekao je Vučić.

- Ja sam za njih kao krst, pa neće nikako pred taj krst. Nudili su i Radio Beograd, i Televizija Srbije, i nisu umeli čak ni da taktiziraju. Taj njihov štab, u velikoj nervozi, da neko ne pomisli da je moguće da se sretnemo Srdanović i ja, pošto znaju šta bih ga pitao, onda umesto da ćute, da čekaju da vide da li sam ja prihvatio, oni posle minut i po odbijaju sve živo, samo da se ne dogodi situacija da sedimo u istom studiju - dodao je on.

Kaže da blokaderi znaju da bi izgubili televizijski duel, i da žele da unize naš narod.

- Oni hoće da kažu da neće narodu da polažu račune. Njih to ne zanima. Video sam iz onoga što je Detektor laži izvukao, samo tako gledam, neki Dragojlo iz BIRN-a, KRIK-a, šta god, nema tu nikakve razlike, sve je to plaćeno spolja samo da bi rušilo svoju državu. I kada takav čovek kaže da je super što se uništavaju francuski i italijanski gradovi, a tamo go kriminalac i lopov do lopova. Tako bi i našu državu da pretvore u ruševine, da se spaljuju zgrade i crkve. To sam rekao zato što se oni ne libe da kažu da ih ljudi ne zanimaju i ne interesuju, i vi mislite da je ovo sa Felingerom slučajnost? Nije to budala, nije on to slučajno rekao. Oni hoće nama da kažu da idu da pobede, da pokušaju da pobede, i sa onima koji jasno kažu kakva je budućnost Srbije. A Felinger je rekao - pobeda studentske liste znači da je Srbija genocidna i da Vučića treba proterati u Sibir - pojasnio je on.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot pink tv

Ističe da to sa Felingerom nije slučajno, i da će dati sve od sebe da to bude duel.

- Ako nije ogoljena politika ta u kojoj albanski studenti kažu da su u stalnoj komunikaciji sa srpskim studentima, ili kada Bakić kaže da je ovo što se dešava u Francuskoj muzika za njegove uši i oči, onda glasajte za njih. I Makron je lepo rekao da ne veruje šta Francuzi rade Francuskoj. I to uglavnom bogatiji deo stanovništva. Nisu to samo imigranti, sve su to bogati beli Francuzi, besni, levičarske orijentacije, oni pripadaju jednom novom pokretu razaranja društava. Kao što su kod nas pokušali da podele porodice u prethodne dve godine. I uspeli smo teškom mukom da se odbranimo, uprkos tome da su milijarde evra potrošili na to - dodaje Vučić.

Ističe da ništa nismo čuli od predstavnika studentske liste, i dodaje da su to ofucani kadrovi DOS-a i Bojana Pajtića.

- Tu je i Prebilićev savetnik, i sve kada ih sagledate su vezani za DOS-ovske stranke, od Šoškića pa nadalje, do Tihomira Stanića. Sve je to DS. I rešili su da se vrate na vlast kada je kasa puna! Jednom su opljačkali celu Srbiju. 550.000 ljudi danas formalno više radi, nego u to vreme. Kako bih vam rekao, ja mislim da su ljudi to razumeli, al videćemo 25. oktobra - kazao je Vučić.

Kaže da nikada nije želeo da bude opsednut svetlima velikih metropola, i da zato uvek ide u srpska sela kada se vraćao iz velikih poseta u inostranstvu.

- Naučio sam da sa dovoljno strpljenja saslušam ljude, vidim mogu li da im pomognem ili ne. Kada mogu i ako mogu, onda mi je to veoma važno i verujem da sam učinio neku bitnu stvar. Vidim da dobar deo lokalnih ljudi ne želi da razgovara, ljude koji ih ponekad zamaraju, i to je moja najveća zamerka. I neće ostati na zamerci. Daću sve od sebe da takvi ljudi budu menjani. Treba nam sveža krv, i da se ljudi ne naviknu samo na fotelju, tašnu, mašnu, sekretaricu i službeni auto. Super, koristi sve to, ali idi svaki drugi dan u selo, razgovaraj sa domaćinima. To mi je najvažniji utisak - kazao je on.

Aleksandar Vučić Foto: screenshot pink tv

Dodaje da je napravio grešku po pitanju zdravstva, i da su potrošene milijarde na ključne projekte.

- Kliničke centre širom Srbije, bolnice, ali nismo uradili ni Sombor, Suboticu, Zrenjanin. Kažu u Zrenjaninu ima magnetna rezonanca, ali ne radi na dva dana. Pa ih šalju ko privatnika. Imamo situaciju da se ne čuju pokrajinske vlasti i ministarstva. Mogli smo možda manje da uložimo u KC Beograd, ne mora da bude baš kao spejsšatl, uradili smo Tiršovu 2, KVK Dedinje, ali ne možete da nemate tako uređene bolnice u Smederevu, Boru, Zaječaru... Gde god da krenete na istok, nemate. To je ozbiljan problem. A ako o svemu tome moram samo ja da mislim, onda je to takođe problem. Ali sam razumeo to, i uložićemo 2 milijarde, sa opremom, i to da rešimo u naredne četiri godine. Lečićemo Dišenovu mišićnu distrofiju, druge retke bolesti. Dodatnih 50-60 miliona evra za retke bolesti. Sada nam od novembra dolaze novi astrazenekini lekovi za kancere, to su najbolji lekovi za lečenje raka na celom svetu - rekao je on.

Ističe da je važno vraćanje zubara u svakodnevni život ljudi.

- Ljudi to moraju da mogu da urade u svakom trenutku, a ne da moraju ići kod privatnika - dodaje Vučić.

Kaže da je urađeno mnogo puteva, i pominje primer Žagubice, ističući da su ljudi koji se vraćaju iz inostranstva prezadovoljni. Razlog za to je činjenica da su blokaderi rekli za Žagubicu da je "vukojebina".

- Nema tamo mnogo ljudi koji mogu da rade, ali jedna investicija bi im mnogo značila. Čuvali smo i njihov rudnik, Jasenovac, nismo hteli da otpuštamo. Ako je za blokadere to "vukojebina", za mene je to prelep deo Srbije. Kao i druge opštine, od Kučeva, Crnića, Petrovca. Ne postoji mesto u kome nisam bio. Posetio sam svaku opštinu u Srbiji najmanje tri puta, a neke sam posećivao i 70 puta. Ne postoji nijedna opština u kojoj nisam bio - kazao je Vučić.

Dodaje da će pobediti blokadere i u Novom Pazaru.

- Za mene su građani Novog Pazara građani kao i svi građani Srbije. Borio sam se za njih. Neka razmisle ljudi. Ja razumem da ljudi u Novom Pazaru, da deo Bošnjaka, ne želi da čuje himnu Srbije. Zato što je tekst srpske zemlje, srpski rod. Ja razumem to, ali mogu li to da opravdam? Ne. To je himna tvoje države, zemlje u kojoj živiš. U njoj ima mesta za sve. Ja molim samo Bošnjake da sagledaju ko je za njih radio u prethodnom periodu, a ko nije. I neka sagledaju ko će nastaviti da radi za njih. A mi idemo i nastavljamo sa izgradnjom brze saobraćajnice Kraljevo-Raška-Novi Pazar. To je za Novi Pazar od strateškog značaja. Idemo dalje od Požege, ka Arilju, Kušićima, i ka Boljarima i crnogorskoj granici. I to će sve u naredne četiri godine ili biti završeno, ili biti pri kraju - istakao je on.

Vučić podseća da se gradi KBC u Novom Pazaru.

- Ako nekome nije dovoljno što smo napravili put do Tutina, izgradili stadion, neka ljudi razmisle... U Pazaru sam pomagao i crkve i manastire, ali i Altun Alem džamiju. Neka razmisle da li je bilo ko od ovih na studentskoj listi učinio za njih. Pitajte naše Srbe u Deževi, u rodnom kraju Svetog Save, da li je iko pomislio na njih dok nije dolazio Aleksandar Vučić. Oni će vam sami reći, videćete i po broju glasova. Ja znam da su tu ljudi koji poštuju nečiji rad i trud. I nikada nisam dozvolio da se uvodi verska netrpeljivost, sve dozvoljene religije moraju da se poštuju, i to ću uvek da garantujem. Kada su u Priboju izbili incidenti, prvi sam išao tamo da umirim Bošnjake. Tako su me i Srbi zvali, kada su se dešavali incidenti, tada sam se javio i rekao da Srbe niko neće da dira, živeće tu gde su živeli vekovima. Ljudi su to videli - naglasio je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".

On kaže da su lideri studentske liste patrijarha zvali "Profitije".

- To su im lideri, Jovo Bakić kaže da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. Pa pitam ljude koji vole i poštuju Ljubostinju, posebno pitam ljude iz Nikolajevog Valjeva, Lelića, šta će na to da kažu. Hoće li i dalje da pozivaju decu u Valjevskoj gimnaziji da uče od takvih da je Nikolaj isti kao Stepinac. Razumem da je neko ljut na mene, da neko nije ostvario lične ambicije, ili ima racionalne razloge da me ne podnosi, to je demokratija. Ali ne razumem da neko ko je Srbin pravoslavac iz Valjeva, i profesor i nastavnik u Valjevskoj gimnaziji podržava one koji kažu da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac. Nije to rekao jedan čovek, nego lider te liste - naglasio je on.

Vučić je zapitao zašto studentska lista nije nijednom odgovorila na pitanja studenata iz Republike Srpske.