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Vozači koji danas putuju auto-putevima u Srbiji treba da računaju na zatvorene trake i radove na više deonica, prema najnovijem stanju saobraćaja.

Na autoputu I A 4, u tunelu Pržojna padina, u smeru ka graničnom prelazu Gradina, poklopac šahta je ispao iz ležišta. Zbog toga je zatvorena preticajna traka, a saobraćaj ide samo voznom trakom. Vozačima se savetuje da brzinu prilagode uslovima na putu, a javnost će biti obaveštena kada se saobraćaj normalizuje.

Na auto-putu Miloš Veliki (I A 2), između petlji Takovo i Preljina, u smeru od Beograda ka Čačku, postavlja se zvučni zid. Zbog toga je na dužini od jednog kilometra zatvorena zaustavna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom.

Na Moravskom koridoru (I A 5), kod petlje Adrani u smeru ka Preljini, danas od 8 do 17 časova uređuju se zelene površine. Radnici će prilaziti preko servisnog puta i kapije, tako da ovi radovi neće uticati na saobraćaj.

Na svim deonicama Moravskog koridora, u oba smera, od danas do srede, 21. oktobra, izvode se i radovi u pokretu na održavanju osvetljenja i zameni svetiljki i razvodnih ormara. Saobraćaj će se odvijati slobodnim trakama.

Na obilaznici oko Beograda (I A 1), između petlji Avala i Bubanj potok, održavaće se ITS oprema i sistem za upravljanje tunelom Beli Potok. Od večeras u 19 časova do sutra u 5 časova biće zatvorena desna cev tunela, pa će se saobraćaj u oba smera odvijati kroz levu cev. Od utorka, 20. oktobra, u 19 časova do srede u 5 časova zatvara se leva cev, a vozila će u oba smera ići kroz desnu.