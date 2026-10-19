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- Vidi se da Srbija napreduje, ali ne idu svi istom brzinom. Neko i danas sporije napreduje.

- Moj sledeći zadatak biće da svi napreduju jednako.

- Nastavićemo sa merama podrške mladima, subvencionisaćemo prvi stan i kuće na selu, razvijaćemo programe za jug i istok zemlje i druge manje razvijene krajeve, a plate i penzije nastaviće da rastu.

- 25. oktobra, svi za ujedinjenu Srbiju, da niko ne bi zaostajao, poručio je Aleksandar Vučić, nosilac liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na izborima 25. oktobra.