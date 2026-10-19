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Leto je odavno iza nas, jesen je uveliko stigla, a sa njom nam se približava i prelazak na zimsko računanje vremena! Kao i svake godine, poslednji vikend u oktobru rezervisan je za pomeranje kazaljki, pa će mnogi već narednih dana početi da razmišljaju o tome da li sat treba pomeriti unapred ili unazad.

Ove godine zimsko računanje vremena počinje u noći između subote 24. oktobra i nedelje 25. oktobra i to znači da ćemo od sledeće nedelje spavati sat duže.

Međutim, očekuje nas i promena koju mnogi ne vole - mrak će padati ranije!

Kada tačno pomeramo sat

Kazaljke na satu pomeraju se jedan sat unazad iliti sa 3 na 2 časa ujutru. To znači da ćemo tokom te noći dobiti dodatnih 60 minuta za spavanje što će mnogima sigurno prijati.

Ipak, dok će se jedni obradovati činjenicom da će moći duže da ostanu u krevetu, drugi će se teže pomiriti sa promenom koja dolazi sa kraćim jesenjim danima.

Većina mobilnih telefona, računara i drugih savremenih uređaja trebalo bi automatski da uskladi vreme. Kod klasičnih zidnih i ručnih satova, kao i pojedinih uređaja, kazaljke će biti potrebno pomeriti ručno.

Kako pomeranje sata utiče na zdravlje Foto: Profimedia

Dani će biti kraći, a mrak će padati ranije

Iako pomeranje sata donosi dodatni sat sna, promena će se najviše osetiti tokom popodneva i večeri. Sunce će, prema vremenu koje pokazuje sat, zalaziti približno sat ranije, pa će mrak stizati u periodu kada su mnogi još na poslu ili u školi ili pak završavaju svakodnevne obaveze.

S druge strane, jutra će biti svetlija, što može olakšati ustajanje i odlazak na posao ili u školu u ranim jutarnjim satima. Upravo zbog ovih promena prelazak na zimsko računanje vremena svake godine izaziva različite reakcije. Dok jedni pozdravljaju svetlija jutra, drugima najviše smeta gubitak dnevne svetlosti u drugom delu dana.

Zašto i dalje pomeramo kazaljke

Sat se u Srbiji pomera dva puta godišnje. U proleće prelazimo na letnje računanje vremena, kada kazaljke pomeramo jedan sat unapred, dok ih u jesen vraćamo jedan sat unazad.

Cilj ove prakse je bolje usklađivanje dnevnih aktivnosti sa raspoloživom dnevnom svetlošću tokom različitih delova godine.

Međutim, poslednjih godina mnogo se govori o mogućem ukidanju sezonskog pomeranja sata, ali za sada ova praksa ostaje na snazi.

Zimsko računanje vremena u Srbiji važiće do proleća 2027. godine kad nas očekuje novo pomeranje kazaljki i povratak na letnje računanje vremena.