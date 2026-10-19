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U Beogradu se protekle noći dogodilo pet saobraćajnih nezgoda, u kojima je lakše povređeno petoro ljudi, a sve nezgode su se dogodile pre ponoći.

Prema rečima dežurnog lekara Hitne pomoći, samo jedna osoba je prevezena u dežurnu medicinsku ustanovu, a ostalima je pomoć pružena na licu mesta.

Kako je naveo, protekla noć u Beogradu bila je veoma teška za dežurne medicinske ekipe, koje su obavile ukupno 130 intervencija, od čega 13 na javnim mestima.

Bilo je više intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su odvezene na detoksikaciju na odeljenje toksikologije VMA.

Najviše poziva bilo je zbog hroničnih bolesnika, astmatičara, kardiovaskularnih bolesnika i pacijenata sa poteškoćama respiratorne prirode.

Kurir.rs/Tanjug

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